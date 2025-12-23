Скарга на ВЛК - як оскаржити рішення ВЛК без суду

Військово-лікарська комісія. Фото: "МикВісті"

Військовозобов’язаний громадянин має право оскаржити рішення військово-лікарської комісії. Це можна зробити у досудовому порядку, причому у двох різних форматах.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Досудова боротьба з ВЛК

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів як військового обліку загалом, так і загальної мобілізації у воєнний час.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можна оскаржити неправомірне рішення ВЛК — і як це зробити без судового позову.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи таку ситуацію, пояснив, що оскаржити висновок ВЛК можна і у досудовому порядку.

Існує два різні варіанти такого оскарження.

Два варіанти оскаржень

Перший варіант — скарга в місцевий ТЦК.

"Подаєте керівнику ТЦК заяву про незгоду з рішенням ВЛК та вимогою направити на медичний огляд до обласної ВЛК", — зазначив Дерій.

Інший варіант — рухатися по системі саме військово-лікарських комісій.

"Рекомендованим листом відправляєте заяву-скаргу на рішення ВЛК до голови обласної ВЛК", — наголосив юрист.

Владислав Дерій додав, що рішення, прийняті обласними ВЛК оскаржуються в штатних ВЛК або уже у судовому порядку.

