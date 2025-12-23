Скарга на ВЛК - як оскаржити рішення ВЛК без суду

Досудове оскарження рішення ВЛК — два варіанти
Військовозобов’язаний громадянин має право оскаржити рішення військово-лікарської комісії. Це можна зробити у досудовому порядку, причому у двох різних форматах.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Досудова боротьба з ВЛК
Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів як військового обліку загалом, так і загальної мобілізації у воєнний час.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можна оскаржити неправомірне рішення ВЛК — і як це зробити без судового позову.
Юрист Владислав Дерій, коментуючи таку ситуацію, пояснив, що оскаржити висновок ВЛК можна і у досудовому порядку.
Існує два різні варіанти такого оскарження.
Два варіанти оскаржень
Перший варіант — скарга в місцевий ТЦК.
"Подаєте керівнику ТЦК заяву про незгоду з рішенням ВЛК та вимогою направити на медичний огляд до обласної ВЛК", — зазначив Дерій.
Інший варіант — рухатися по системі саме військово-лікарських комісій.
"Рекомендованим листом відправляєте заяву-скаргу на рішення ВЛК до голови обласної ВЛК", — наголосив юрист.
Владислав Дерій додав, що рішення, прийняті обласними ВЛК оскаржуються в штатних ВЛК або уже у судовому порядку.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може родич воїна отримати копію висновку його ВЛК.
Додамо, ми повідомляли про те, хто має вносити висновок ВЛК до реєстру "Оберіг".
Читайте Новини.LIVE!