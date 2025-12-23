Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Досудебное обжалование решения ВВК — два варианта

Досудебное обжалование решения ВВК — два варианта

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 15:25
Жалоба на ВВК - как обжаловать решение ВВК без суда
Военно-врачебная комиссия. Фото: "МикВісті"

Военнообязанный гражданин имеет право обжаловать решение военно-врачебной комиссии. Это можно сделать в досудебном порядке, причем в двух разных форматах.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Досудебная борьба с ВВК

Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов как воинского учета в целом, так и общей мобилизации в военное время.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, можно ли обжаловать неправомерное решение ВВК — и как это сделать без судебного иска.

Юрист Владислав Дерий, комментируя такую ситуацию, объяснил, что обжаловать заключение ВВК можно и в досудебном порядке.

Существует два разных варианта такого обжалования.

Два варианта обжалований

Первый вариант — жалоба в местный ТЦК.

"Подаете руководителю ТЦК заявление о несогласии с решением ВВК и требованием направить на медицинский осмотр в областную ВВК", — отметил Дерий.

Другой вариант - двигаться по системе именно военно-врачебных комиссий.

"Заказным письмом отправляете заявление-жалобу на решение ВВК к председателю областной ВВК", — отметил юрист.

Владислав Дерий добавил, что решения, принятые областными ВВК обжалуются в штатных ВВК или уже в судебном порядке.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли родственник воина получить копию заключения его ВВК.

Добавим, мы сообщали о том, кто должен вносить заключение ВВК в реестр "Оберіг".

жалобы ВВК ТЦК и СП военнообязанные обжалование
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации