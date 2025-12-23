Жалоба на ВВК - как обжаловать решение ВВК без суда

Военно-врачебная комиссия. Фото: "МикВісті"

Военнообязанный гражданин имеет право обжаловать решение военно-врачебной комиссии. Это можно сделать в досудебном порядке, причем в двух разных форматах.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Досудебная борьба с ВВК

Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов как воинского учета в целом, так и общей мобилизации в военное время.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, можно ли обжаловать неправомерное решение ВВК — и как это сделать без судебного иска.

Юрист Владислав Дерий, комментируя такую ситуацию, объяснил, что обжаловать заключение ВВК можно и в досудебном порядке.

Существует два разных варианта такого обжалования.

Два варианта обжалований

Первый вариант — жалоба в местный ТЦК.

"Подаете руководителю ТЦК заявление о несогласии с решением ВВК и требованием направить на медицинский осмотр в областную ВВК", — отметил Дерий.

Другой вариант - двигаться по системе именно военно-врачебных комиссий.

"Заказным письмом отправляете заявление-жалобу на решение ВВК к председателю областной ВВК", — отметил юрист.

Владислав Дерий добавил, что решения, принятые областными ВВК обжалуются в штатных ВВК или уже в судебном порядке.

