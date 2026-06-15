Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Друга група інвалідності матері: не вистачить для звільнення із ЗСУ

Друга група інвалідності матері: не вистачить для звільнення із ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 20:00
Друга група інвалідності матері: не вистачить для звільнення із ЗСУ
Українські військовослужбовці. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Наявність у близької родички, наприклад, матері, інвалідності другої групи може бути недостатньою для звільнення військового з армії. Потрібне дотримання ще низки умов. Це, зокрема, потреба родички у постійному догляді і відсутність інших близьких родичів, крім військовослужбовця.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Звільнення з армії

За військовослужбовцями Збройних сил України зберігаються усі основні права, гарантовані державою. Це, зокрема, і право на звільнення з лав ЗСУ.

Але право на звільнення не є безумовним. Воно надається лише тим військовослужбовцям, які мають задокументовані й виписані в законодавстві причини.

Частина причин для звільнення стосується родинних особливостей військовослужбовця. Це, зокрема, наявність близьких родичів із серйозними проблемами зі здоров’ям.

Читайте також:

Інвалідність матері є недостатньою підставою

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу у Збройних силах України. Він поцікавився, чи може звільнитися з лав армії на підстав того, що матері встановлюють другу групу інвалідності.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що за таких умов звільнитися із ЗСУ військовий не зможе. Адвокат В’ячеслав Кирда наголосив: "Другої групи для звільнення замало, адже треба обов'язково мати висновок про те, що особа потребує постійного догляду".

Інший адвокат, Юрій Айвазян, пояснив, які умови потрібно виконати для звільнення з армії у таких обставинах: "По-перше, матір повинна мати інвалідність І чи ІІ групи. По-друге, матір повинна потребувати постійного стороннього догляду за висновком експертної команди з оцінювання або ЛКК. Також у матері повинні бути відсутні родичі першого та другого ступеня споріднення або ж такі родичі самі повинні потребувати постійного догляду".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, хто може звільнитися із ЗСУ за віком.

В Україні навіть під час воєнного стану деякі військовослужбовці ЗСУ мають право звільнитися зі служби за наявності певних підстав та обставин. Однією із таких підстав є досягнення граничного віку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, у чому суттєва різниця між звільненням військових у запас або у відставку.

В Україні навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації деякі категорії військовослужбовців мають право звільнитися або у запас, або у відставку. Проте ці два поняття мають суттєві відмінності. 

інвалідність батьки звільнення з армії
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації