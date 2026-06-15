Друга група інвалідності матері: не вистачить для звільнення із ЗСУ

Українські військовослужбовці. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Наявність у близької родички, наприклад, матері, інвалідності другої групи може бути недостатньою для звільнення військового з армії. Потрібне дотримання ще низки умов. Це, зокрема, потреба родички у постійному догляді і відсутність інших близьких родичів, крім військовослужбовця.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Звільнення з армії

За військовослужбовцями Збройних сил України зберігаються усі основні права, гарантовані державою. Це, зокрема, і право на звільнення з лав ЗСУ.

Але право на звільнення не є безумовним. Воно надається лише тим військовослужбовцям, які мають задокументовані й виписані в законодавстві причини.

Частина причин для звільнення стосується родинних особливостей військовослужбовця. Це, зокрема, наявність близьких родичів із серйозними проблемами зі здоров’ям.

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Інвалідність матері є недостатньою підставою

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу у Збройних силах України. Він поцікавився, чи може звільнитися з лав армії на підстав того, що матері встановлюють другу групу інвалідності.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що за таких умов звільнитися із ЗСУ військовий не зможе. Адвокат В’ячеслав Кирда наголосив: "Другої групи для звільнення замало, адже треба обов'язково мати висновок про те, що особа потребує постійного догляду".

Інший адвокат, Юрій Айвазян, пояснив, які умови потрібно виконати для звільнення з армії у таких обставинах: "По-перше, матір повинна мати інвалідність І чи ІІ групи. По-друге, матір повинна потребувати постійного стороннього догляду за висновком експертної команди з оцінювання або ЛКК. Також у матері повинні бути відсутні родичі першого та другого ступеня споріднення або ж такі родичі самі повинні потребувати постійного догляду".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, хто може звільнитися із ЗСУ за віком.

В Україні навіть під час воєнного стану деякі військовослужбовці ЗСУ мають право звільнитися зі служби за наявності певних підстав та обставин. Однією із таких підстав є досягнення граничного віку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, у чому суттєва різниця між звільненням військових у запас або у відставку.

В Україні навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації деякі категорії військовослужбовців мають право звільнитися або у запас, або у відставку. Проте ці два поняття мають суттєві відмінності.