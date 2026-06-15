Вторая группа инвалидности матери: этого недостаточно для увольнения из ВСУ

Украинские военнослужащие. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Наличие у близкой родственницы, например, матери, инвалидности второй группы может оказаться недостаточным для увольнения военнослужащего из армии. Необходимо соблюдение еще ряда условий. Это, в частности, потребность родственницы в постоянном уходе и отсутствие других близких родственников, кроме военнослужащего.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Увольнение из армии

За военнослужащими Вооруженных сил Украины сохраняются все основные права, гарантированные государством. Это, в частности, и право на увольнение из рядов ВСУ.

Но право на увольнение не является безусловным. Оно предоставляется только тем военнослужащим, у которых есть задокументированные и предусмотренные законодательством причины.

Часть причин для увольнения касается семейных обстоятельств военнослужащего. Это, в частности, наличие близких родственников с серьезными проблемами со здоровьем.

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Инвалидность матери является недостаточным основанием

К юристам обратился гражданин, проходящий военную службу в Вооруженных силах Украины. Он поинтересовался, может ли он уволиться из армии на том основании, что его матери установлена вторая группа инвалидности.

Юристы, комментируя эту ситуацию, подчеркнули, что при таких условиях военный не сможет уволиться из ВСУ. Адвокат Вячеслав Кирда подчеркнул: «Второй группы для увольнения недостаточно, ведь нужно обязательно иметь заключение о том, что лицо нуждается в постоянном уходе».

Другой адвокат, Юрий Айвазян, объяснил, какие условия необходимо выполнить для увольнения из армии в таких обстоятельствах: "Во-первых, мать должна иметь инвалидность I или II группы. Во-вторых, мать должна нуждаться в постоянном постороннем уходе по заключению экспертной группы по оценке или ЛКК. Также у матери должны отсутствовать родственники первой и второй степени родства или же такие родственники сами должны нуждаться в постоянном уходе".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, кто может уволиться из ВСУ по возрасту.

В Украине даже во время военного положения некоторые военнослужащие ВСУ имеют право уволиться со службы при наличии определенных оснований и обстоятельств. Одним из таких оснований является достижение предельного возраста.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, в чем существенная разница между увольнением военных в запас или в отставку.

В Украине даже во время действия военного положения и всеобщей мобилизации некоторые категории военнослужащих имеют право уволиться либо в запас, либо в отставку. Однако эти два понятия имеют существенные различия.