Відстрочка, оформлена в ЦНАПі - коли продовжать автоматично

У листопаді в процесі продовження відстрочок від мобілізації відбудуться зміни. Якщо військовозобов’язаний громадянин оформлював відстрочку через ЦНАП, йому, можливо, доведеться відвідати Центр надання адміністративних послуг ще раз.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Зміни у процесі продовженні відстрочки

З листопада дещо змінюється процес оформлення і продовження відстрочок від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який оформлював свою відстрочку через ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг).

Чоловік поцікавився, чи продовжать її автоматично — чи потрібно буде відвідати ЦНАП знову.

"Поки що невідомо, якою саме буде процедура продовження відстрочок саме за Вашою підставою", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи потрібно знову йти до ЦНАПу

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, що робити у такій ситуації військовозобов’язаному громадянину.

"Якщо в кінці жовтня Ви не отримаєте сповіщення про автоматичне продовження відстрочки, то краще зверніться в ЦНАП", — підкреслив юрист.

Дерій додав, що під час візиту до ЦНАПу варто повторно подати документи.

