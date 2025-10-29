Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Відстрочка через ЦНАП — чи продовжать автоматично

Відстрочка через ЦНАП — чи продовжать автоматично

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 12:20
Оновлено: 10:44
Відстрочка, оформлена в ЦНАПі - коли продовжать автоматично
Оформлення документів у ЦНАПі. Фото: "РБК-Україна"

У листопаді в процесі продовження відстрочок від мобілізації відбудуться зміни. Якщо військовозобов’язаний громадянин оформлював відстрочку через ЦНАП, йому, можливо, доведеться відвідати Центр надання адміністративних послуг ще раз.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Зміни у процесі продовженні відстрочки

З листопада дещо змінюється процес оформлення і продовження відстрочок від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який оформлював свою відстрочку через ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг).

Чоловік поцікавився, чи продовжать її автоматично — чи потрібно буде відвідати ЦНАП знову.

"Поки що невідомо, якою саме буде процедура продовження відстрочок саме за Вашою підставою", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи потрібно знову йти до ЦНАПу

Інший юрист, Владислав Дерій, пояснив, що робити у такій ситуації військовозобов’язаному громадянину.

"Якщо в кінці жовтня Ви не отримаєте сповіщення про автоматичне продовження відстрочки, то краще зверніться в ЦНАП", — підкреслив юрист.

Дерій додав, що під час візиту до ЦНАПу варто повторно подати документи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які відстрочки від мобілізації можна оформити в "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, коли продовження відстрочки для догляду неможливе на законних підставах.

адміністративні послуги ЦНАП мобілізація відстрочка військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації