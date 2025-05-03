Отсрочка в мае 2025 — можно ли получить, если жена служит в ВСУ

Украинские женщины, которые служат в ВСУ. Фото: mil.gov.ua

В рамках всеобщей мобилизации, которую продлили в Украине до 8 августа 2025 года, продолжается призыв военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. В то же время отдельные категории, при наличии оснований предусмотренных законом, могут быть освобождены от военной службы.

Имеет ли право военнообязанный мужчина получить отсрочку от мобилизации, если его жена уже служит в рядах ВСУ, объяснила адвокат Екатерина Анищенко в комментарии "Факти ICTV".

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Как отметила правозащитница, перечень всех оснований, которые предоставляют военнообязанному право на отсрочку, содержится в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно этому документу, прямой нормы, которая бы предоставляла мужчине право на отсрочку только на основании того, что его жена служит в армии, не существует. Однако ответ не так однозначен, как кажется на первый взгляд, есть нюансы.

Так, согласно п. 15 ст. 23 вышеупомянутого закона, не подлежат призыву женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы, определенных ч. 6 ст. 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

То есть, если супруги воспитывают несовершеннолетнего ребенка или детей и жена служит в рядах ВСУ, то муж имеет полное право оформить отсрочку, ссылаясь на п. 15 ст. 23. Кроме того, муж может уволиться с военной службы по этому основанию, если был ранее мобилизован.

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