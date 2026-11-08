Беременная женщина и ее муж. Иллюстративное фото: pexels.com

Граждане Украины мужского пола, у которых жена беременна, могут быть мобилизованы. Сама по себе беременность жены не дает мужу права на отсрочку от мобилизации, но получить отсрочку до рождения ребенка всё же возможно, однако при этом существуют определённые условия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Житомирского ОТЦК.

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Может ли мужчина получить отсрочку до, во время или после рождения ребенка

В Житомирском ОТЦК рассказали, что закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не предусматривает беременность супруги в качестве отдельного основания для отсрочки.

Однако если у супругов родится ребенок, а один из родителей при этом будет проходить военную службу, тогда другой будет иметь право на отсрочку. Это предусмотрено пунктом 15 первой статьи 23 закона.

В то же время мужчина может получить отсрочку ещё до рождения ребёнка, если у него есть другое предусмотренное законом основание для этого. Это может быть, если гражданин:

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содержит троих и более детей в возрасте до 18 лет;

имеет супругу с инвалидностью I или II группы;

постоянно ухаживает за женой, которая по состоянию здоровья в этом нуждается, на условиях, определенных законом;

относится к другой категории военнообязанных граждан, имеющей право на отсрочку.

"Важно: беременность супруги сама по себе не освобождает мужа от мобилизации. Но другие семейные обстоятельства могут служить основанием для отсрочки — если они соответствуют требованиям закона", — резюмировали в ТЦК.

Пост ТЦК. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, военнообязанные украинцы могут лишиться отсрочки от мобилизации, если изменятся их жизненные обстоятельства. Чаще всего это грозит должникам по алиментам, студентам, находящимся в академическом отпуске, а также тем, кто не продлил медицинские справки или утратил основания для бронирования на работе.

Также мы писали, как отцу оформить отсрочку, если ребенок родился за границей.