Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Жена беременна: могут ли призвать мужа в армию

Жена беременна: могут ли призвать мужа в армию

Ua ru
8 ноября 2026 06:30
Жена забеременела — могут ли ТЦК призвать в ВСУ pexels.com
Беременная женщина и ее муж. Иллюстративное фото: pexels.com

Граждане Украины мужского пола, у которых жена беременна, могут быть мобилизованы. Сама по себе беременность жены не дает мужу права на отсрочку от мобилизации, но получить отсрочку до рождения ребенка всё же возможно, однако при этом существуют определённые условия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Житомирского ОТЦК.

Реклама

Может ли мужчина получить отсрочку до, во время или после рождения ребенка

В Житомирском ОТЦК рассказали, что закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не предусматривает беременность супруги в качестве отдельного основания для отсрочки.

Однако если у супругов родится ребенок, а один из родителей при этом будет проходить военную службу, тогда другой будет иметь право на отсрочку. Это предусмотрено пунктом 15 первой статьи 23 закона.

В то же время мужчина может получить отсрочку ещё до рождения ребёнка, если у него есть другое предусмотренное законом основание для этого. Это может быть, если гражданин:

Читайте также:
  • содержит троих и более детей в возрасте до 18 лет;
  • имеет супругу с инвалидностью I или II группы;
  • постоянно ухаживает за женой, которая по состоянию здоровья в этом нуждается, на условиях, определенных законом;
  • относится к другой категории военнообязанных граждан, имеющей право на отсрочку.

"Важно: беременность супруги сама по себе не освобождает мужа от мобилизации. Но другие семейные обстоятельства могут служить основанием для отсрочки — если они соответствуют требованиям закона", — резюмировали в ТЦК.

У ТЦК сказали, чи можуть мобілізувати чоловіка, дружина якого вагітна
Пост ТЦК. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, военнообязанные украинцы могут лишиться отсрочки от мобилизации, если изменятся их жизненные обстоятельства. Чаще всего это грозит должникам по алиментам, студентам, находящимся в академическом отпуске, а также тем, кто не продлил медицинские справки или утратил основания для бронирования на работе.

Также мы писали, как отцу оформить отсрочку, если ребенок родился за границей.

беременность ребенок мобилизация отсрочка ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации