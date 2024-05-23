Нові пільги за законом про мобілізацію — що змінилося для дружин військових

Військовослужбовець обіймає дружину на вокзалі у Краматорську. Фото: AFP

В Україні з 18 травня запрацював новий закон про мобілізацію. І хоч більшість нововведень дійсно пов'язані з призовом та військовим обліком, він також вносить зміни щодо військової служби та соціально захисту військовослужбовців та їх сімей. Зокрема, на нові пільги можуть розраховувати дружини військових.

Які саме нові пільги передбачені для дружин захисників, розповідаємо далі в матеріалі.

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Що відомо про нові пільги

Так, слід зауважити, що мова йде про закон №3633-IX, який доповнює п. 15 ст. 14 ЗУ "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Таким чином, відповідно до змін, для дружин мобілізованих військовослужбовців буде скасовано нарахування штрафних санкцій та пені за невиконання зобов'язань, включно із зобов'язаннями перед банками та фізичними особами.

Також не нараховуватимуться відсотки за користування кредитами, за винятком кредитних угод на купівлю нерухомості або транспортних засобів.

"Їхнім дружинам (подружжю) — штрафні санкції, пеня за невиконання зобов'язань перед підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, зокрема банками, та фізичними особами, а також відсотки за користування кредитом не нараховуються, крім кредитних договорів із придбання майна, що віднесене або буде віднесене до об'єктів житлового фонду (житлового будинку, квартири, майбутнього об'єкта нерухомості, об'єкта незавершеного житлового будівництва, майнових прав на них), та/або автомобіля", — ідеться в новому законодавстві.

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