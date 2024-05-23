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Женам украинских военных предоставят новые льготы — на что рассчитывать

23 мая 2024 22:43
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Новые льготы по закону о мобилизации — что изменилось для жен военных
Военнослужащий обнимает жену на вокзале в Краматорске. Фото: AFP
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине с 18 мая заработал новый закон о мобилизации. И хотя большинство новшеств действительно связаны с призывом и военным учетом, он также вносит изменения в военную службу и социальную защиту военнослужащих и их семей. В частности, на новые льготы могут рассчитывать жены военных.

Какие новые льготы предусмотрены для жен защитников, рассказываем далее в материале.

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Что известно о новых льготах

Так, следует отметить, что речь идет о законе № 3633-IX, который дополняет п. 15 ст. 14 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Таким образом, согласно изменениям, для жен мобилизованных военнослужащих будет отменено начисление штрафных санкций и пени за невыполнение обязательств, включая обязательства перед банками и физическими лицами.

Также не будут начисляться проценты за использование кредитов, за исключением кредитных сделок на покупку недвижимости или транспортных средств.

"Их женам (супругам) — штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются, кроме кредитных договоров по приобретению имущества, которое отнесен или будет отнесен к объектам жилого фонда (жилого дома, квартиры, будущего объекта недвижимости, объекта незавершенного жилищного строительства, имущественных прав на них), и/или автомобиля", — говорится в новом законодательстве.

 

Ранее мы писали, Минобороны зарегистрировало приказ о доплатах для военных в размере 70 тыс. грн.

Напомним, мы сообщали, кто может получить выплаты за погибшего военного, как оформить, какие документы нужны и какая сумма предусмотрена.

Также мы информировали, как военным ВСУ и их семьям быстро получить помощь.

война
ВСУ
семья
военные
мобилизация
льготы

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