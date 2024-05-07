Пільги для військових ЗСУ 2024 — на що розраховувати захисникам за новим законом

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Вже з 18 травня в Україні запрацює так званий закон про мобілізацію, який, зокрема, внесе зміни щодо надання військовослужбовцям ЗСУ пільг, заохочень та соціального захисту.

Які нововведення очікують на українських захисників та захисниць, дізнавайтеся з матеріалу Новини.LIVE.

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За інформацією Міністерства оборони України, якщо особа уперше укладатиме контракт із ЗСУ, вона матиме право на:

компенсацію 50% першого внеску за іпотечним кредитом;

додаткову компенсацію 100 тис. грн після першого року служби та ще 100 тис. грн після другого.

При цьому зазначається, що компенсація надається один раз, а деталі визначатиме Кабінет міністрів України.

Одноразова грошова допомога при укладанні контракту 2024 року становить:

рядовий склад — 24 224 грн;

сержантський і старшинський склад — 27 252 грн;

офіцерський склад — 30 280 грн.

Крім цього військові отримають право на сертифікат у розмірі 150 тисяч гривень на купівлю транспортного засобу при укладенні контракту, що надається один раз у перші три місяці контракту.

Особливості взяття кредиту

Військовослужбовцям та їхнім сім'ям обіцяють повну відсутність штрафних санкцій, пені та процентів за кредити під час особливого періоду. Але це не стосуватиметься кредитів на житло та авто.

Українські військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Заробітна плата для тих, хто захищає державу на "нулі"

Військовослужбовець, який воює безпосередньо на лінії зіткнення, отримуватиме:

основну заробітну плату у розмірі 20 100 грн;

за участь у бойових діях — 100 тис. грн;

за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення — 70 тис. грн.

А розмір виплати у разі полону чи зникненні безвісти — 100 тис. грн.

Також один місяць перебування безпосередньо в районах бойових дій під час дії воєнного стану враховуватиметься у вислугу років за три місяці.

Винагороди, на які можуть розраховувати військові під час воєнного стану або особливого періоду

Захисникам та захисницям може виплачуватися додаткова винагорода. Умови та розміри такої виплати встановлюватиме Кабмін.

Також з'явиться винагорода за знищену або захоплену військову техніку противника від 4 до 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Варто додати, що додаткову винагороду отримають інструктори навчальних центрів — від 15 000 до 30 000 грн. Курсантам за особливості навчання під час воєнного стану (особливого періоду) обіцяють 2 350 грн.

Виплати військовим ЗСУ. Колаж Новини.LIVE

Зміни щодо надання відпустки військовослужбовцям

Основна відпустка становитиме 30 календарних днів. Але вона надаватиметься частинами — не може бути меншою за 15 днів (раніше не більше 15 днів).

Крім того, за знищену техніку ворога військові отримуватимуть ще додаткових 15 днів відпустки, які можна використати впродовж року.

Держава надаватиме 90 днів відпустки зі збереженням щомісячного грошового забезпечення за останнім місцем служби військовим, які були звільнені з полону. Звичайно, якщо особа не бажає звільнитися зі служби.

Також за новим законом бійцям гарантуватимуть збереження місця на службі та продовження строку контракту у разі, якщо надано відпустку для догляду за дитиною до 3 років або до 6 років за медичним висновком.

Військовослужбовці отримають відшкодування фактичних витрат у відрядженнях в Україні та за кордоном на час воєнного стану або особливого періоду. Зокрема, це стосується проживання, транспорту, харчування та інших особистих потреб (добові).

А військові, виведені поза штат через потребу в тривалому лікуванні, можуть розраховувати на збереження грошового забезпечення впродовж усього строку безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування.

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