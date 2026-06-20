Два брати в ЗСУ: звільнитися для догляду за батьками може лише один

Військові на війні. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовець має право звільнитися з армії для догляду за батьками, якщо вони потребують постійного стороннього догляду. Якщо ж у батьків двоє синів, і обидва вони служать в ЗСУ, то право на звільнення залишається. Але воно надається тільки одному із родичів-військових.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Звільнення з армії: підстави

Військовослужбовці мають право на звільнення з лав Збройних сил України. Це право залишається чинним навіть під час дії воєнного стану.

Разом з тим, звільнення з армії можливе тільки за наявності відповідних підстав. Підстави для звільнення з лав ЗСУ можуть стосуватися, зокрема, сімейних обставин військовослужбовця.

Однією із таких підстав є догляд за близькими родичами. Такими родичами можуть бути, наприклад, батьки військовослужбовця.

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З двох братів звільнитися для догляду може тільки один

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу в лавах ЗСУ. Він зазначив, що має рідного брата, який також служить в армії.

Військовослужбовець поцікавився, чи може він або його брат звільнитися зі Збройних сил України для догляду за батьками. Юристи запевнили, що право на звільнення у такому випадку є, але тільки для одного із братів.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Щодо звільнення, то один з Вас матиме право на останнє. Але за умови наявності у батьків (одного з них) І чи ІІ групи інвалідності, потреби у постійному сторонньому догляді та відсутності родичів першого й другого ступеня споріднення або ж потреби таких родичів у постійному догляді".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, якою є процедура звільнення з армії після поранення.

Процес звільнення військового з лав ЗСУ після поранення починається з проходження військово-лікарської комісії. Якщо комісія не погодить визнання такого військового непридатним до проходження військової служби, це рішення можна оскаржити у центральній ВЛК, а потім вже у судовому порядку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що умовний термін є причиною звільнення із ЗСУ.

Якщо військовослужбовець під час перебування у відпустці здійснить злочин, його можуть засудити. Навіть рішення про умовний термін означатиме звільнення від військової служби. Такий громадянин може влаштуватися на роботу і навіть отримати бронювання, але навіть з бронею не виїде за кордон.