Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Два брати в ЗСУ: звільнитися для догляду за батьками може лише один

Два брати в ЗСУ: звільнитися для догляду за батьками може лише один

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 20:00
Два брати в ЗСУ: звільнитися для догляду за батьками може лише один
Військові на війні. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовець має право звільнитися з армії для догляду за батьками, якщо вони потребують постійного стороннього догляду. Якщо ж у батьків двоє синів, і обидва вони служать в ЗСУ, то право на звільнення залишається. Але воно надається тільки одному із родичів-військових.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Звільнення з армії: підстави

Військовослужбовці мають право на звільнення з лав Збройних сил України. Це право залишається чинним навіть під час дії воєнного стану.

Разом з тим, звільнення з армії можливе тільки за наявності відповідних підстав. Підстави для звільнення з лав ЗСУ можуть стосуватися, зокрема, сімейних обставин військовослужбовця.

Однією із таких підстав є догляд за близькими родичами. Такими родичами можуть бути, наприклад, батьки військовослужбовця.

Читайте також:

З двох братів звільнитися для догляду може тільки один

До юристів звернувся громадянин, який проходить військову службу в лавах ЗСУ. Він зазначив, що має рідного брата, який також служить в армії.

Військовослужбовець поцікавився, чи може він або його брат звільнитися зі Збройних сил України для догляду за батьками. Юристи запевнили, що право на звільнення у такому випадку є, але тільки для одного із братів.

Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Щодо звільнення, то один з Вас матиме право на останнє. Але за умови наявності у батьків (одного з них) І чи ІІ групи інвалідності, потреби у постійному сторонньому догляді та відсутності родичів першого й другого ступеня споріднення або ж потреби таких родичів у постійному догляді".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, якою є процедура звільнення з армії після поранення.

Процес звільнення військового з лав ЗСУ після поранення починається з проходження військово-лікарської комісії. Якщо комісія не погодить визнання такого військового непридатним до проходження військової служби, це рішення можна оскаржити у центральній ВЛК, а потім вже у судовому порядку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що умовний термін є причиною звільнення із ЗСУ.

Якщо військовослужбовець під час перебування у відпустці здійснить злочин, його можуть засудити. Навіть рішення про умовний термін означатиме звільнення від військової служби. Такий громадянин може влаштуватися на роботу і навіть отримати бронювання, але навіть з бронею не виїде за кордон.

батьки військовослужбовці звільнення з армії
Олександр Коваленко - Редактор
Автор:
Олександр Коваленко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації