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Головна Мобілізація Відмова у звільненні з армії: до суду іти необов'язково

Відмова у звільненні з армії: до суду іти необов'язково

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 17:47
Відмова у звільненні з армії: до суду іти необов'язково
Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 155 ОМБр

Громадянин може звільнитися з лав Збройних сил України. Якщо ж йому відмовили у такому праві, військовослужбовець має право подати позов до суду. При цьому з’являтися в суд особисто необов’язково.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Звільнення із ЗСУ

Військовослужбовці Збройних сил України мають право звільнитися з армії. Це право мають як військовослужбовці контрактної служби, так і мобілізовані військові.

Але право це надається не усім військовим. Для звільнення із ЗСУ потрібно мати визначену законом підставу, підтверджену документально.

До юристів звернувся громадянин, який зараз проходить військову службу в лавах Збройних сил України. Він розповів, що йому відмовили у звільненні для догляду за матір’ю з інвалідністю.

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В суд не треба з’являтися особисто

Громадянин поцікавився, як йому оскаржити цю відмову у судовому порядку. Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що право на таку скаргу, зокрема, і до суду, у військового є.

Адвокат В’ячеслав Кирда зазначив, що базовою судовою інстанцією для таких справ є окружні адміністративні суди. Юрист підкреслив, що розгляд позову може тривати деякий час, до цього військовослужбовцю потрібно бути готовим заздалегідь.

Але, додав Кирда, є у судовому процесі зручна для самого військовослужбовця опція. Адвокат зазначив: "Як правило, такі справи розглядаються без виклику сторін". Тож військовослужбовець може оскаржити відмову від звільнення з лав ЗСУ.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, хто може звільнитися із ЗСУ за віком.

В Україні навіть під час воєнного стану деякі військовослужбовці ЗСУ мають право звільнитися зі служби за наявності певних підстав та обставин. Однією з таких підстав є досягнення граничного віку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які документи потрібні для звільнення із ЗСУ.

Військовослужбовець, який планує звільнитися з лав ЗСУ, повинен написати рапорт на ім’я командира військової частини, у якій проходить службу. Також потрібно надати нотаріальні копії документів, які підтверджують право на звільнення.

суд ЗСУ звільнення з армії
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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