Двойное гражданство — может ли гражданин Украины выехать за границу с иностранным паспортом

Два гражданства — можно ли выехать из Украины во время войны
Украинец, который имеет еще и паспорт другого государства, для Украины все равно остается своим гражданином. Поэтому выезд за границу во время действия военного положения может быть связан с проблемами.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.
В’ехать в Украину легко, выехать — непросто
Граждане Украины, которые имеют паспорта других государств, могут столкнуться с проблемами при выезде за пределы нашего государства во время действия военного положения.
"В'ехать в Украину вы сможете без проблем, но при выезде может быть много сложностей и бюрократических процедур", — подчеркнул юрист Владислав Дерий.
Иностранный паспорт не интересует государство
Он объяснил, почему складывается такая ситуация.
"Граждане, которые имеют двойное гражданство, одно из которых — Украины, в отношениях с Украиной считаются гражданами Украины", — подчеркнул Дерий.
Напомним, мы ранее писали о том, кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 января 2025 года.
Также мы сообщали о том, кто из лиц на воинском учете может выезжать за границу.
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