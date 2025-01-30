Двойное гражданство — может ли гражданин Украины выехать за границу с иностранным паспортом

Пограничник проверяет документы. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Украинец, который имеет еще и паспорт другого государства, для Украины все равно остается своим гражданином. Поэтому выезд за границу во время действия военного положения может быть связан с проблемами.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Граждане Украины, которые имеют паспорта других государств, могут столкнуться с проблемами при выезде за пределы нашего государства во время действия военного положения.

"В'ехать в Украину вы сможете без проблем, но при выезде может быть много сложностей и бюрократических процедур", — подчеркнул юрист Владислав Дерий.

Иностранный паспорт не интересует государство

Он объяснил, почему складывается такая ситуация.

"Граждане, которые имеют двойное гражданство, одно из которых — Украины, в отношениях с Украиной считаются гражданами Украины", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 января 2025 года.

Также мы сообщали о том, кто из лиц на воинском учете может выезжать за границу.