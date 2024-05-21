Чи дадуть відтермінування якщо добровільно мобілізуватися - відповідь юриста

Одруження з військовим. Фото: з відкритих джерел

Було багато розмов про те, що якщо мобілізуватися добровільно, то чоловік матиме два місяці на вирішення власних справ. Наприклад, вирішити банківські питання, одружитися, переоформити майно тощо. Та закон не встановлює такого терміну, тому юристи радять у разі мобілізації оперативно вирішити власні справи.

Що і в який термін варто зробити чоловікам, порадила в розмові з Новини.LIVE юристка Надія Шуляк.

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"Термін проходження навчання — 30 днів. Він реалізується таким чином, щоб людина могла отримати або оновити певну військову спеціальність і вирішити свої сімейні та інші питання", — сказала юристка.

Вона радить чоловікам, які планують мобілізуватися, вирішити свої юридичні питання. Наприклад, видати на людину якій довіряє, довіреність на управління майном і розпорядження щодо банківських послуг. А також залишити документи на дітей, пов'язані з переміщенням — пропискою і випискою дітей.

Інтерв'ю з юристкою Надією Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"Ці всі питання краще зробити. ТЦК не мають права мобілізувати одразу. Але період, протягом якого особа проводить оновлення даних або повинна з'явитися на підставах мобілізаційного розпорядження, законодавством не встановлений. Але є строк проходження ВЛК — чотири доби. І за цей час я б радила довести свої справи до ладу", — підсумувала юристка.

Раніше ми писали, що порядок проходження ВЛК зазнав змін. Голова військово-лікарської комісії індустріального районного ТЦК у Дніпрі Олена Седлецька розповіла, що потрібно побувати у шести лікарів.

Також додамо, що, згідно з новим законом, керівники підприємств після отримання розпорядження повинні обов'язково вручити повістки працівникам і забезпечити їх прибуття до ТЦК. Також вони будуть зобов'язані невідкладно інформувати територіальні центри комплектування про працівників, які не отримали повістки або написали заяви про звільнення.