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Два месяца никто не даст — сколько дней будет у мужчины на решение своих дел до мобилизации

21 мая 2024 22:46
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Дадут ли отсрочку если добровольно мобилизоваться – ответ юриста
Женитьба на военном. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Было много разговоров о том, что если мобилизоваться добровольно, то у мужчины будет два месяца на решение собственных дел. К примеру, решить банковские вопросы, жениться, переоформить имущество и т.д. Но закон не устанавливает такой срок, поэтому юристы советуют в случае мобилизации оперативно решить собственные дела.

Что и в какой срок стоит сделать мужчинам, посоветовала в разговоре с Новини.LIVE юрист Надежда Шуляк.

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"Срок прохождения обучения — 30 дней. Он реализуется таким образом, чтобы человек мог получить или обновить определенную военную специальность и решить свои семейные и другие вопросы", — сказала юрист.

Она советует мужчинам, планирующим мобилизоваться, решить свои юридические вопросы. Например, выдать на человека которому доверяет, доверенность на управление имуществом и распоряжение по банковским услугам. А также оставить документы на детей, связанные с перемещением пропиской и выпиской детей.

юрист Надежда Шуляк
Интервью с юристом Надеждой Шуляк. Фото: Новини.LIVE

"Эти все вопросы лучше сделать. ТЦК не имеют права мобилизовать сразу. Но период, в течение которого лицо производит обновление данных или должно появиться на основаниях мобилизационного распоряжения, законодательством не установлен. Но есть срок прохождения ВЛК — четыре дня. И за это время я бы советовала привести свои дела в порядок", — подытожила юрист.

Ранее мы писали, что порядок прохождения ВЛК претерпел изменения. Глава военно-врачебной комиссии индустриального районного ТЦК в Днепре Елена Седлецка рассказала, что нужно побывать у шести врачей.

Также добавим, что, согласно новому закону руководители предприятий после получения распоряжения должны обязательно вручить повестки работникам и обеспечить их прибытие в ТЦК. Также они будут обязаны безотлагательно информировать территориальные центры комплектования о работниках, которые не получили повестки или написали заявления об увольнении.

военные учения
мобилизация
повестки
ВВК
юрист

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