Як записатись до електронної черги для оновлення даних у ТЦК — інструкція

Оновлення військово-облікових даних онлайн. Колаж: Новини.LIVE

За новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої військово-облікові дані впродовж 60 днів. Щоб полегшити цю процедуру та зменшити живі черги до ТЦК та СП Міністерство оборони України розробило спеціальний додаток для резервістів, призовників та військовозобовʼязаних "Резерв +", а також електронну чергу до територіальних центрів.

Як записатися у таку чергу у кілька кліків та хто може це зробити, пояснила пресслужба відомства у Telegram.

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Хто з українців має змогу записатися до е-черги

За інформацією Міноборони, попередній запис вже можливий в 19 ТЦК, а саме в окремих центрах:

Києва;

Харкова;

Одеси;

Дніпра;

Сум;

Вінниці;

Кропивницького.

Надалі ще більше міст підключатимуть до нового сервісу. Повний перелік можна знайти за посиланням.

Як записатись до е-черги

Записатися до електронної черги, щоб оновити свої дані у ТЦК дуже просто, необхідно виконати кілька простих дій:

Обрати ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації. Ввести персональні дані для запису. Підтвердити номер телефону.

Далі чоловікові на телефон має надійти повідомлення з датою та часом візиту.

Запис до електронної черги. Скриншот з порталу q.mod.gov.ua

Військовозобов'язаним, які оновлюють дані через ТЦК, вклеюють у військово-обліковий документ штрих-код (VIN-код). Фактично це є ідентифікаційним кодом, який Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" автоматично присвоює військовозобов'язаному. Він зокрема свідчить, що людина виконала вимоги закону про мобілізацію та оновила дані у ТЦК.

Варто зауважити, що українські чоловіки мобілізаційного віку можуть також оновити свої анкетні дані у ЦНАПах та у мобільному застосунку "Резерв +". Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе.

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо потрапив у розшук в "Резерві+".

Нагадаємо, ми писали, що до застосунку "Резерв+" планують додати нову функцію.

Також ми інформували, що працівникам ТЦК надали додаткові повноваження — вони перевірятимуть у військовозобов'язаних чоловіків ще один вид документів.