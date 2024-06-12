Економічне бронювання в Україні — адвокат озвучив юридичні прогалини

Економічне бронювання в Україні. Колаж: Новини.LIVE

Ще навесні 2024 року Верховна Рада України почала обговорювати нову концепцію бронювання за гроші, яка б дозволяла підприємствам, установам та організаціям легально бронювати своїх співробітників, а державі наповнювати бюджет й направляти ці самі кошти на забезпечення військових. Проте у підсумковій версії закону про мобілізацію воно так і не було передбачено.

Читайте також:

Адвокат Юрій Танасійчук в ефірі "Київ24" висловився про економічне бронювання та розповів про серйозну прогалину у законі про мобілізацію №3633-IX.

Так, за словами правознавця, економічне бронювання вкрай необхідне Україні, адже воно могло б підтримати бізнес та допомогти в обороні країни. Єдина проблема в тому, що закон про мобілізацію цього не передбачив.

На його думку, наразі пройдено лише 1/3 етапу створення системи бронювання. І це пов’язано насамперед з "кривими" змінами закону про мобілізацію.

Як пояснив Танасійчук, якби народні депутати передбачили так зване економічне бронювання у новій редакції закону, це б могло:

знизити корупційні ризики;

дати шанс мікробізнесу і маленькому бізнесу збільшувати податкові надходження до бюджету України.

"А ці гроші ми можемо використати на закупівлю зброї та залишати точково критичних для певного бізнесу працівників", — підкреслив експерт.

Правозахисник також додав, що в законі варто було б визначити процедуру щодо бронювання працівників новоутворених підприємств, які почали працювати на оборонну промисловість України. Щоб такі підприємства могли забронювати саме висококваліфікованих або вузьких спеціалістів.

Раніше ми інформували, що нова постанова Кабміну дозволить здійснювати бронювання працівників онлайн через портал "Дія".

Нагадаємо, ми писали, які є нюанси бронювання працівників супермаркетів в Україні.

Також ми повідомляли, які підприємства в Україні можуть забронювати 100% працівників.