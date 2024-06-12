Экономическое бронирование в Украине — адвокат озвучил юридические пробелы

Экономическое бронирование в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

Еще весной 2024 года Верховная Рада Украины начала обсуждать новую концепцию бронирования за деньги, которая позволяла бы предприятиям, учреждениям и организациям легально бронировать своих сотрудников, а государству наполнять бюджет и направлять эти же средства на обеспечение военных. Тем не менее, в итоговой версии закона о мобилизации оно так и не было предусмотрено.

Читайте также:

Адвокат Юрий Танасийчук в эфире "Киев24" высказался об экономическом бронировании и рассказал о серьезном пробеле в законе о мобилизации №3633-IX.

Так, по словам правоведа, экономическое бронирование крайне необходимо Украине, ведь оно могло бы поддержать бизнес и помочь в обороне страны. Единственная проблема в том, что закон о мобилизации этого не предусмотрел.

По его мнению, в настоящее время пройден лишь 1/3 этапа создания системы бронирования. И это связано, прежде всего, с "кривыми" изменениями закона о мобилизации.

Как пояснил Танасийчук, если бы народные депутаты предусмотрели так называемое экономическое бронирование в новой редакции закона, это могло бы:

снизить коррупционные риски;

дать шанс микробизнесу и маленькому бизнесу увеличивать налоговые поступления в бюджет Украины.

"А эти деньги мы можем использовать на закупку оружия и оставлять точечно критических для определенного бизнеса работников", — подчеркнул эксперт.

Правозащитник также добавил, что в законе следовало бы определить процедуру бронирования работников новообразованных предприятий, которые начали работать на оборонную промышленность Украины. Чтобы такие предприятия могли забронировать высококвалифицированных или узких специалистов.

Ранее мы информировали, что новое постановление Кабмина позволит бронировать работников онлайн через портал "Дія".

Напомним, мы писали, какие нюансы бронирования работников супермаркетов в Украине.

Также мы сообщали, какие предприятия в Украине могут забронировать 100% работников.