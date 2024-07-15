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Економічне бронювання від мобілізації — бізнес спрогнозував терміни початку роботи

15 липня 2024 10:43
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — коли запрацює економічна бронь
Військовозобов'язані чоловіки у ЦНАПах. Ілюстративне фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Український уряд ще у лютому почав роботу над економічним бронюванням від мобілізації. Наразі парламент має кілька пропозицій з подібними підходами, проте ані їхнього ухвалення, ані конкретних термінів початку роботи подібного механізму наразі немає. 

Про це повідомляє видання ain.ua з посиланням на джерело в одній зі сфер українського бізнесу.

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Як пише видання, зараз в Україні діє стратегічне бронювання, але компанія має бути критично важливою та відповідати мінімум трьом з семи критеріїв. Тоді як станом на зараз кількість заброньованих працівників вже складає близько 600 тисяч осіб.

Водночас в українському бізнесі пояснюють, що крім підтримки підприємців — це також відповідь на відсутність фінансової підтримки країн-партнерів. За словами джерела видання, через відсутність такої допомоги, в держбюджеті виникла нестача грошей.

"Зараз фінансування дали, але у влади є розуміння, що підтримка може знову призупинитися, тому на цей випадок вже має бути певний механізм", – пояснює співрозмовник видання.

Видання зауважує, що наразі парламент пропонує модель бронювання працівників за 20 тис. грн додаткового військового податку на місяць. Зокрема не враховується ані посада, ані зарплатня працівника, а рішення приймає сам бізнес.

"Ми, як бізнес розуміємо, де ми можемо підтримати державу. Зараз її треба було підтримати у запуску "Резерв+", наступним, у липні, мають запустити "єБронювання" — і вже тоді вона проголосує за модель економічного бронювання. Ми за те, аби економічне бронювання було додатковим до наявної інфраструктури", — пояснює джерело.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, кого з працівників держорганів не можуть мобілізувати.

А також ми повідомляли про те, який відсоток військовозобов'язаних підпадає під норму нового закону про мобілізацію. 

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