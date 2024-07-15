Мобилизация в Украине 2024 — когда заработает экономическая бронь

Военнообязанные мужчины в ЦНАПах. Иллюстративное фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинское правительство еще в феврале начало работу над экономическим бронированием от мобилизации . У парламента есть несколько предложений с подобными подходами, однако ни их принятия, ни конкретных сроков начала работы подобного механизма пока нет.

Об этом сообщает издание ain.ua со ссылкой на источник в одной из сфер украинского бизнеса.

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Как пишет издание, сейчас в Украине действует стратегическое бронирование, но компания должна быть критически важной и соответствовать минимум трем из семи критериев. В то время как по состоянию на данный момент количество забронированных работников уже составляет около 600 тысяч человек.

В то же время, в украинском бизнесе объясняют, что кроме поддержки предпринимателей — это также ответ на отсутствие финансовой поддержки стран-партнеров. По словам источника издания, из-за отсутствия такой помощи в госбюджете возникла нехватка денег.

"Сейчас финансирование дали, но у власти есть понимание, что поддержка может снова приостановиться, поэтому на этот случай уже должен быть определенный механизм", – объясняет собеседник издания.

Издание отмечает, что парламент предлагает модель бронирования работников за 20 тыс. грн дополнительного военного налога в месяц. В частности, не учитывается ни должность, ни зарплата работника, а решение принимает сам бизнес.

"Мы, как бизнес понимаем, где мы можем поддержать государство. Сейчас его нужно было поддержать в запуске "Резерв+", следующим, в июле, должны запустить "єБронювання" — и уже тогда оно проголосует за модель экономического бронирования. Мы за то, чтобы экономическое бронирование было дополнительным к имеющейся инфраструктуре", — объясняет источник.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, кого из работников госорганов не могут мобилизовать.

Также мы сообщали о том, какой процент военнообязанных подпадает под норму нового закона о мобилизации.