Екскомандир "Азову" пояснив, чому діти політичної еліти повинні іти до війська

Колишній командир "Азову" Максим Жорін. Фото: скриншот

Екскомандир "Азову" та заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін вважає, що в мобілізації обов'язковим є питання справедливості. Це означає, що діти політичної еліти теж мають іти воювати.

Про це Жорін заявив у розмові з кореспонденткою ТСН Оксаною Радіоновою.

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Армії не вистачає людей

"Це реально одне з найкритичніших питань на сьогоднішній день — це люди в армії. Їх треба набирати, їх не вистачає і вони ще будуть потрібні", — пояснив військовий.

Жорін нагадав, що війна нікуди не поділася, а кількість боїв лише збільшується з кожним днем. Окрім того, що є загиблі, ті, хто живий відчувають втому і потребують заміни.

"Треба міняти на когось, а от цього ресурсу все менше", — зауважив екскомандир "Азову".

Мобілізація має бути справедливою

Водночас він наголосив, що в мобілізації обов'язковим є питання справедливості. Тому діти людей, які себе вважають політичною елітою, мають бути на фронті.

"Вона має бути обов'язково справедливою. А взагалі правильною вона має бути, коли в цьому безпосередньо беруть участь ті люди, які вважають себе елітою цієї країни. Вони мають самі своїм прикладом показати — піти в армію. Щоб пішли їх діти. І не на якісь там "зашорхані" посади, де вони не будуть ні бачити, ні чути вибухів, а реально підуть і покажуть", — каже Жорін.

Жорін нагадав, що саме так відбувалося в роки обох світових воєн, коли європейська еліта та її діти йшли на фронт пілотами літаків, танкістами тощо.

На думку військового, якщо мобілізація буде справедливою, проблем під час набору людей до лав ЗСУ стане менше.

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