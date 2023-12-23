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Экс-командир "Азова" объяснил, почему дети политической элиты должны идти в армию

23 декабря 2023 22:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Экс-командир "Азова" объяснил, почему дети политической элиты должны идти в армию
Бывший командир "Азова" Максим Жорин. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Экскомандир "Азова" и заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин считает, что в мобилизации обязателен вопрос справедливости. Это значит, что дети политической элиты тоже должны воевать.

Об этом Жорин заявил в разговоре с корреспондентом ТСН Оксаной Радионовой.

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Армии не хватает людей

"Это реально один из самых критических вопросов на сегодняшний день — это люди в армии. Их нужно набирать, их не хватает, и они еще будут нужны", — пояснил военный.

Жорин напомнил, что война никуда не делась, а количество боев только увеличивается с каждым днем. Кроме того, что есть погибшие, живые чувствуют усталость и нуждаются в замене.

"Надо менять на кого-то, а вот этого ресурса все меньше", — отметил экс-командир "Азова".

Мобилизация должна быть справедливой

В то же время он подчеркнул, что в мобилизации обязателен вопрос справедливости. Поэтому дети людей, считающих себя политической элитой, должны быть на фронте.

"Она должна быть обязательно справедливой. А вообще, правильной она должна быть, когда в этом непосредственно участвуют те люди, которые считают себя элитой этой страны. Они должны сами своим примером показать — пойти в армию. Чтобы пошли их дети. И не на какие-то там "зашумевшие" должности, где они не будут ни видеть, ни слышать взрывы, а реально пойдут и покажут", — говорит Жорин.

Жорин напомнил, что именно так происходило в годы обеих мировых войн, когда европейская элита и ее дети шли на фронт пилотами самолетов, танкистами и т.д.

По мнению военного, если мобилизация будет справедливой, проблем при наборе людей в ряды ВСУ станет меньше.

Ранее мы сообщали, что украинцам за границей может понадобиться пройти проверку в ТЦК. В противном случае их банковские карты могут быть заблокированы.

Напомним, что представители местных ТЦК обладают полномочиями извещать военнообязанных граждан в публичных местах. Эта процедура включает в себя информирование граждан о необходимости регистрироваться или обновлять свои регистрационные данные.

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