Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование вилл мобилизации для работников цирка

Максим Жорин. Фото: скриншот

Экс-командир "Азова", а ныне заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, Максим Жорин прокомментировал, что в списке предприятий, которые считаются критически важными для обеспечения жизнедеятельности населения во время мобилизации, появился передвижной цирк. Его работники получили бронь от мобилизации.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Что сказал Жорин о бронировании работников передвижного цирка

"Если "Передвижной цирк Украины" получил статус критически важного предприятия, считаю, что по крайней мере часть народных депутатов по бронированию нужно снимать. Ну, или пусть оформляются в структуру, которая им больше подходит", — отметил Жорин.

В указе, опубликованном на сайте министерства и датированном от 28 февраля, говорится о подтверждении статуса критически важного предприятия, учреждения, организации для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период государственного предприятия "Передвижной цирк Украины".

Отмечается, что соответствующий приказ принимается с учетом приказа МКИП от 27 апреля 2023 года №220 "Об определении критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период ГП "Государственная цирковая компания Украины", ГП "Передвижной цирк Украины".

Также на сайте министерства есть еще ряд приказов от февраля и марта, в которых говорится о подтверждении статуса критически важного предприятия, в частности для ГП "Государственная цирковая компания Украины", ГП "Национальный цирк Украины", ГП "Запорожский государственный цирк", ГП "Харьковский" государственный цирк имени Ф.Д. Яшинова", ГП "Одесский государственный цирк" и ГП "Львовский государственный цирк".

Напомним, что Министерство культуры подтвердило для телеканалов, участвующих в марафоне "Єдині новини" статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Это означает, что их работники подлежат бронированию от мобилизации.

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