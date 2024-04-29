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Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

29 апреля 2024 17:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации
Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Новый закон об усилении мобилизации предусматривает максимальное привлечение годных мужчин к военной службе, однако не все готовы становиться на защиту Украины. Некоторые мужчины прибегают к отчаянным мерам, чтобы получить право на отсрочку.

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин прокомментировал в Telegram такую тенденцию и предложил альтернативу.

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Альтернатива для мужчин, которые боятся мобилизации

Жорин опубликовал объявления из интернета, в которых мужчины активно ищут себе многодетных женщин или с инвалидностью. Таким образом, уклонисты хотят получить право на отсрочку от мобилизации.

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Объявления мужчин. Фото: t.me/MaksymZhorin

"У меня есть еще один вариант для тех, кто так сильно боится идти служить — сменить пол, и все станет на свои места. И воевать не заберут, и мужчиной не нужно будет называть", — подчеркнул Жорин.

По его словам, таким мужчинам может повезти эмигрировать, как представителям ЛГБТ-сообщества.

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Пост Жорина. Фото: скриншот

Напомним, в апреле во время второго чтения Верховная Рада Украины одобрила законопроект о мобилизации. За него проголосовали 283 депутата. Президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон 16 апреля, а 17 апреля его опубликовали в официальном издании Верховной Рады Украины — "Голос Украины". Закон вступит в силу 18 мая 2024 года.

Раньше ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий отметил, что не стоит рассчитывать на пополнение армии гражданами, которые не покинули территорию страны.

украинцы
Украина
полк "Азов"
мобилизация
отсрочка
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Максим Жорин

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