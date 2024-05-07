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Экс-командир "Азова" Жорин рассказал, на чем держится фронт

7 мая 2024 07:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Экс-командир "Азова" Жорин рассказал, на чем держится фронт
Максим Жорин. Фото: nv.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинский фронт держится на пехоте. Именно пехота каждый день вывозит на себе тяжелую работу.

Об этом в понедельник, 6 мая, заявил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

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Военный отметил, что территории освобождают не дроны, бронетехника или авиации, а люди.

"Можно много обсуждать новые технологии, но без пехоты не будет ничего. Именно на пехоте держится фронт, именно пехота ежедневно вывозит на себе тяжелую работу", — отметил он.

Также Жорин добавил, что гордится пехотинцами Третьей штурмовой, которые почти всегда находятся в неравных условиях с врагом, однако достойно дают отпор, делая просто невероятные вещи.

Напомним, недавно экс-командир "Азова" Максим Жорин заявил, что воевать в Украине будут не все, однако каждый должен быть готов к мобилизации.

Ранее заместитель командира 3 ОШБр призвал спецслужбы заняться блогерами и адвокатами, которые срывают мобилизацию, объясняя уклонистам, как избежать призыва.

Также мы писали, что Максим Жорин дал совет мужчинам, которые боятся мобилизации, сменить пол. Таким образом, по его словам, удастся решить сразу несколько проблем: не нужно будет идти на фронт и называться мужчиной, кроме того, может еще повезет уехать за границу как представитель ЛГБТ.

полк "Азов"
мобилизация
фронт
Максим Жорин
ситуация на фронте

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