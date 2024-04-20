З'явилося відео нападу цивільних на працівника ТЦК, який відстрілювався з пістолета

Працівник ТЦК підбирає щось з землі. Фото: скриншот

У Чернівецькій області в селі Чорногузи місцеві мешканці напали на працівника територіального центру комплектування і соціальної підтримки під час виконання ним службових обов'язків. Внаслідок цього військовий був змушений відкрити вогонь.

Відео інциденту поширюється на Telegram-каналах у суботу, 20 квітня.

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Напад на працівника ТЦК

На відео не зафіксовано факт стрілянини з боку військового, лише видно, що він тримає в руці пістолет і підбирає щось із землі, можливо гільзи від патронів.

При цьому натовп навколо поводиться вкрай агресивно. На відео видно, як місцеві мешканці валять військового на землю, який при цьому вимагає викликати поліцію. Кінець-кінцем працівник ТКЦ та СП сідає в автомобіль і їде з місця події.

Раніше ми розповідали, що працівник ТЦК та СП почав стріляти в землю, коли мешканці села Чорногузи заблокували транспортний засіб військового та почали погрожувати йому. Військовослужбовець викликав поліцію на місце інциденту, які займаються розслідуванням цієї ситуації.

Нагадаємо, що на Закарпатті жінки побили військових ТЦК. У військкоматі відреагували на сутичку.