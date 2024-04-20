Экс-командир "Азова" Жорин высказался о людях, нападающих на работников ТЦК

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: dialog.ua

Экскомандир полка специального назначения "Азов" Максим Жорин предостерег украинцев перед угрозой, представляемой российской пропагандистской машиной. В частности, он призвал более активно противодействовать людям, которые вредят работе сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом Жорин написал на своей странице в Telegram в субботу, 20 апреля.

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"Русаки очень сильно активизировали свою агентурную работу. Заливаются огромные суммы, покупается оружие, люди при этом по всей стране", — заявил Жорин.

Военный также добавил, что россияне активно вербуют диверсантов как за деньги, так и так называемых "идейных". Используется также информационное поле для максимальной дестабилизации ситуации.

"С событиями на фронте все это составляет единый комплекс "гибридной войны", которую ведет против нас Россия", — отметил Жорин.

Он добавил, что на фоне этого его очень возмущают нередкие случаи "акций" против представителей ТЦК со стороны женщин, которые бьют окна в автомобилях, нападают на военных и тому подобное.

"Разбираться с ними просто "беседами" — точно не то, что будет эффективным. В стране слишком угрожающая ситуация сейчас, чтобы разрешать подобные вещи", — считает Жорин.

Ранее мы рассказывали, что вблизи села Черногузы Черновицкой области во время осуществления мероприятий оповещения на военнослужащего Вижницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки было совершено нападение группой гражданских лиц. Транспортное средство работника ТЦК было заблокировано, а ему самому угрожали физической расправой. В результате военный был вынужден открыть огонь.

Напомним, что в Закарпатье женщины избили военных ТЦК. В военкомате отреагировали на стычку.