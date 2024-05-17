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Екскомандир "Азову" Жорін вказав на проблему бронювання в компаніях типу Glovo і Favbet

17 травня 2024 02:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Екскомандир "Азову" Жорін вказав на проблему бронювання в компаніях типу Glovo і Favbet
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Колишній командир полку "Азов", майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін прокоментував бронювання працівників таких компаній як Glovo і Favbet Tech. За його словами, вони перетворюються в чергове "вікно можливостей".

Про це Максим Жорін написав у Telegram у четвер, 16 травня.

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Головна проблема бронювання в компаніях типу Glovo і Favbet Tech

"Головна проблема бронювання в таких компаніях, як "Глово" чи "Фавбет" — перетворення їх на чергове "вікно можливостей" для особливо розумних, які не хочуть йти в армію. Там вже поховалися ухилянти, бо мають можливість обійти закон і не оформлюватись офіційно", — зазначив військовий.

Жорін наголосив, що вкрай здивований тим, як змінилось тлумачення поняття "критична інфраструктура".

Жорін про бронювання в компаніях типу Glovo і Favbet Tech
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу ексочільника полку "Азов" Максима Жоріна

Що відомо про бронювання в Glovo і Favbet Tech

Нагадаємо, народний депутат Олександр Федієнко в четвер, 16 травня, повідомив, що Кабмін забронював від мобілізації букмекерські компанії, рекламні агенції та компанії з власниками зі США. До списку увійшли, зокрема, Glovo, Favbet та Visa.

Пізніше міністерка економіки Юлія Свириденко скасувала наказ Кабміну про бронювання працівників Glovo, Visa, Favbet Tech. За її словами, це сталося через суспільний резонанс. 

Незабаром на цю тему гостро висловився мер Дніпра Борис Філатов. Він розкритикував дії ТЦК та попередив про транспортний колапс у місті.

скандал
критична інфраструктура
мобілізація
компанії
бронювання
війна в Україні
війна
ухилянти
Максим Жорін

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