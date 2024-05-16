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"Ви за***ли" — мер Дніпра розкритикував бронювання та попередив про транспортний колапс

16 травня 2024 23:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Ви за***ли" — мер Дніпра розкритикував бронювання та попередив про транспортний колапс
Мер Дніпра Борис Філатов. Фото: t.me/borys_filatovv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував спробу Кабінету Міністрів забронювати від мобілізації працівників Glovo, Visa, Favbet Tech. Він розкритикував дії територіальних центрів комплектувань та попередив про транспортний колапс у місті.

Про це Борис Філатов повідомив у Telegram у четвер, 16 травня.

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Неналежне бронювання від мобілізації

"У мене скоро зупиниться громадський транспорт, і нікому буде працювати на водоканалах та в теплоенерго. А на будь-яку мережеву заправку заїдеш — стоять троє довбограїв, які тобі і бензину наллють, і вікно помиють. Та я сам можу собі і бензину налити, і вікно помити", — наголосив Філатов.

Він різко заявив, що уряд набрид йому з таким "бронюванням". За його словами, ініціативні товариші з ТЦК теж повинні думати головою.

Філатов наголосив, що працівники критичної інфраструктури — це не клітинки у спущених зверху "планах", а ті, хто дає можливість жити в тилу нормальним життям.

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Допис Філатова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 травня Кабінет Міністрів України забронював від мобілізації букмекерські компанії, рекламні агенції та компанії з власниками зі Сполучених Штатів Америки. До списку увійшли, зокрема, Glovo, "Фавбет" та Visa.

Згодом міністерка економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання від мобілізації працівників цих компаній. Вона зазначила, що це сталося через суспільний резонанс. 

Дніпро
Борис Філатов
мобілізація
бронювання
ТЦК та СП

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