Экс-командир "Азова" Жорин указал на проблему бронирования в компаниях типа Glovo и Favbet

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Бывший командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал бронирование работников таких компаний, как Glovo и Favbet Tech. По его словам, они превращаются в очередное "окно возможностей".

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в четверг, 16 мая.

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Главная проблема бронирования в компаниях типа Glovo и Favbet Tech

"Главная проблема бронирования в таких компаниях, как "Глово" или "Фавбет" — превращение их в очередное "окно возможностей" для особо умных, которые не хотят идти в армию. Там уже спрятались уклонисты, потому что имеют возможность обойти закон и не оформляться официально", — отметил военный.

Жорин подчеркнул, что крайне удивлен тем, как изменилось толкование понятия "критическая инфраструктура".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала экс-руководителя полка "Азов" Максима Жорина

Что известно о бронировании в Glovo и Favbet Tech

Напомним, народный депутат Александр Федиенко в четверг, 16 мая, сообщил, что Кабмин забронировал от мобилизации букмекерские компании, рекламные агентства и компании с владельцами из США. В список вошли, в частности, Glovo, Favbet и Visa.

Позже министр экономики Юлия Свириденко отменила приказ Кабмина о бронировании работников Glovo, Visa, Favbet Tech. По ее словам, это произошло из-за общественного резонанса.

Вскоре на эту тему остро высказался мэр Днепра Борис Филатов. Он подверг критике действия ТЦК и предупредил о транспортном коллапсе в городе.