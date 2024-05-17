Экс-командир "Азова" Жорин указал на проблему бронирования в компаниях типа Glovo и Favbet
Бывший командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин прокомментировал бронирование работников таких компаний, как Glovo и Favbet Tech. По его словам, они превращаются в очередное "окно возможностей".
Об этом Максим Жорин написал в Telegram в четверг, 16 мая.
Главная проблема бронирования в компаниях типа Glovo и Favbet Tech
"Главная проблема бронирования в таких компаниях, как "Глово" или "Фавбет" — превращение их в очередное "окно возможностей" для особо умных, которые не хотят идти в армию. Там уже спрятались уклонисты, потому что имеют возможность обойти закон и не оформляться официально", — отметил военный.
Жорин подчеркнул, что крайне удивлен тем, как изменилось толкование понятия "критическая инфраструктура".
Что известно о бронировании в Glovo и Favbet Tech
Напомним, народный депутат Александр Федиенко в четверг, 16 мая, сообщил, что Кабмин забронировал от мобилизации букмекерские компании, рекламные агентства и компании с владельцами из США. В список вошли, в частности, Glovo, Favbet и Visa.
Позже министр экономики Юлия Свириденко отменила приказ Кабмина о бронировании работников Glovo, Visa, Favbet Tech. По ее словам, это произошло из-за общественного резонанса.
Вскоре на эту тему остро высказался мэр Днепра Борис Филатов. Он подверг критике действия ТЦК и предупредил о транспортном коллапсе в городе.
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