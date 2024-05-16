Бронювання кур'єрів та працівників букмекерських контор — Мінекономіки скасувало наказ

Міністерка економіки України Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Міністерка економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання від мобілізації працівників Glovo, Visa, Favbet Tech. Вона зазначила, що це сталося через суспільний резонанс.

Про це Юлія Свириденко повідомила у Facebook у четвер, 16 травня.

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"З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу", — наголосив Свириденко.

Вона розповіла, що зазначені компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації щодо бронювання. Міністерство визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв:

відсутність заборгованості по ЄСВ;

рівень зарплати;

те, що вони є резидентами Дія.Сіті.

Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генштаб для перевірки. На основі його рішення, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників.

"Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів — законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час", — зазначила Свириденко.

Вона додала, що буде проведено оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці.

Допис Свириденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 травня Кабінет Міністрів України забронював від мобілізації букмекерські компанії, рекламні агенції та компанії з власниками зі Сполучених Штатів Америки. До списку увійшли, зокрема, Glovo, "Фавбет" та Visa.

Також Кабмін вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Це стосується бронювання саме працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій.