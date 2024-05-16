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Міністерка економіки скасувала наказ про бронювання кур'єрів та працівників букмекерських контор

16 травня 2024 17:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Бронювання кур'єрів та працівників букмекерських контор — Мінекономіки скасувало наказ
Міністерка економіки України Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерка економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання від мобілізації працівників Glovo, Visa, Favbet Tech. Вона зазначила, що це сталося через суспільний резонанс. 

Про це Юлія Свириденко повідомила у Facebook у четвер, 16 травня.

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Скасування наказу про бронювання 

"З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу", — наголосив Свириденко.

Вона розповіла, що зазначені компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації щодо бронювання. Міністерство визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв:

  • відсутність заборгованості по ЄСВ;
  • рівень зарплати;
  • те, що вони є резидентами Дія.Сіті.

Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генштаб для перевірки. На основі його рішення, списки опрацьовуються Міністерством економіки. У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників.

"Ми розуміємо, що бронювання спеціалістів — законне право бізнесу і можливість для країни у такий важкий час підтримувати нашу економіку податками й зборами. Але це питання також не повинне розколювати суспільство, особливо у такий важкий час", — зазначила Свириденко.

Вона додала, що буде проведено оновлення постанови, аби знайти оптимальне рішення, яке відповідатиме запиту військових, але водночас дасть можливість працювати економіці.

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Допис Свириденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 травня Кабінет Міністрів України забронював від мобілізації букмекерські компанії, рекламні агенції та компанії з власниками зі Сполучених Штатів Америки. До списку увійшли, зокрема, Glovo, "Фавбет" та Visa.

Також Кабмін вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Це стосується бронювання саме працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій.

Мінекономіки
українці
Україна
мобілізація
бронювання

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