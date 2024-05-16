Уряд забронював працівників кур'єрської доставки GLOVO

Букмекерські контори. Ілюстративне фото: usp-ltd.org

Кабінет Міністрів України забронював від мобілізації букмекерські компанії, рекламні агенції та компанії з власниками зі Сполучених Штатів Америки. До списку увійшли, зокрема, Glovo, "Фавбет" та Visa.

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко у Telegram з посиланням на наказ Уряду в четвер, 16 травня.

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Бронювання від мобілізації в Україні

"Гроші на утримання армії нам потрібні. Але інколи навіть керівники ТЦК не можуть зрозуміти, чому підприємства які випускають дрони, РЕБ — не бронюють, бо не проходять за критеріями. А от такі як у переліку, вони вимушені бронювати, закон...", — написав депутат.

Він розповів, що на всіх нарадах закликає Мінстратегпром змінити критерії щодо бронювання від мобілізації. Оскільки підприємства, які вироблять РЕБи та дрони — апріорі не можуть мати ці пункти, які міністерство заклало.

Наказ Кабміну. Фото: Федієнко

"Зараз почались блекаути, поки локальні, і всі згадали про операторів звʼязку. Щоправда, в операторів вимили (мобілізували) персонал на обслуговування!" — наголосив Федієнко.

Він зауважив, що тепер немає кому бігати ремонтувати та змінювати акумулятори. А ті, хто залишилися — не хочуть їздити, бо броні немає.

"Я кажу, я попереджав. Звʼязку немає, електрики немає, що з цих підприємств буде працювати?" — додав нардеп.

Скриншот допису Федієнка

Коментар компанії GLOVO

У компанії GLOVO відреагували на інформацію про бронювання їхніх співробітників.

Там пояснили, що кур'єри компанії не матимуть бронювання від мобілізації, оскільки вони не є працівниками. У GLOVO вони оформлені як партнери.

Скриншот допису GLOVO

Раніше стало відомо, які категорії військовозобов'язаних втратять відстрочку від мобілізації з 18 травня.

Також ми писали, що в Україні буде змінено процес вручення повісток на вулиці. Також працівники ТЦК матимуть право здійснювати перевірку деяких документів.