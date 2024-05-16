Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Кабмін забронював від мобілізації букмекерські контори та працівників одної з кур'єрських доставок arrow

Кабмін забронював від мобілізації букмекерські контори та працівників одної з кур'єрських доставок

16 травня 2024 11:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Уряд забронював працівників кур'єрської доставки GLOVO
Букмекерські контори. Ілюстративне фото: usp-ltd.org
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Кабінет Міністрів України забронював від мобілізації букмекерські компанії, рекламні агенції та компанії з власниками зі Сполучених Штатів Америки. До списку увійшли, зокрема, Glovo, "Фавбет" та Visa.

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко у Telegram з посиланням на наказ Уряду в четвер, 16 травня.

Читайте також:

Бронювання від мобілізації в Україні

"Гроші на утримання армії нам потрібні. Але інколи навіть керівники ТЦК не можуть зрозуміти, чому підприємства які випускають дрони, РЕБ — не бронюють, бо не проходять за критеріями. А от такі як у переліку, вони вимушені бронювати, закон...", — написав депутат.

Він розповів, що на всіх нарадах закликає Мінстратегпром змінити критерії щодо бронювання від мобілізації. Оскільки підприємства, які вироблять РЕБи та дрони — апріорі не можуть мати ці пункти, які міністерство заклало.

бронювання працівників букмекерських контор
Наказ Кабміну. Фото: Федієнко

"Зараз почались блекаути, поки локальні, і всі згадали про операторів звʼязку. Щоправда, в операторів вимили (мобілізували) персонал на обслуговування!" — наголосив Федієнко.

Він зауважив, що тепер немає кому бігати ремонтувати та змінювати акумулятори. А ті, хто залишилися — не хочуть їздити, бо броні немає.

"Я кажу, я попереджав. Звʼязку немає, електрики немає, що з цих підприємств буде працювати?" — додав нардеп.

null
Скриншот допису Федієнка

Коментар компанії GLOVO

У компанії GLOVO відреагували на інформацію про бронювання їхніх співробітників.

Там пояснили, що кур'єри компанії не матимуть бронювання від мобілізації, оскільки вони не є працівниками. У GLOVO вони оформлені як партнери.

null
Скриншот допису GLOVO

Раніше стало відомо, які категорії військовозобов'язаних втратять відстрочку від мобілізації з 18 травня.

Також ми писали, що в Україні буде змінено процес вручення повісток на вулиці. Також працівники ТЦК матимуть право здійснювати перевірку деяких документів. 

Кабінет міністрів
військовий призов
мобілізація
бронювання
війна в Україні
Бронь від мобілізації

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників