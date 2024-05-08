Максим Жорин рассказал, кого наказывать во время мобилизации, а кого поощрять

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Telegram/MaksymZhorin

Военнообязанных нужно мотивировать служить не только поощрениями. Негативная мотивация тоже работает.

Об этом во вторник, 7 мая, написал в своем Telegram заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, экс-командир "Азова" Максим Жорин.

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Жорин объясняет: он так часто поднимает тему мобилизации, поскольку она самая актуальная сегодня. Вооруженным силам требуется подкрепление, и это обычный процесс.

"Конечно, хотелось бы мотивировать людей защищать Украину от врага только поощрением. Однако когда сложная ситуация, когда на карту поставлено будущее всего государства и нации, должно быть и позитивная, и негативная мотивация. Очень важно работать над репутацией армии, здоровой пропагандой, социальными программами. А для тех, кто помнит только о своих правах, и совсем забыл о своих обязанностях — должно быть адекватное наказание и соответствующее отношение государства. В то же время, если человек принимает правильное решение, он должен знать, что государство о нем позаботится", — считает Максим Жорин.

Скриншот с Telegram/MaksymZhorin

Ранее Максим Жорин заявил, что не каждый в Украине будет воевать. Если все пойдут в армию, начнутся проблемы с обеспечением ВСУ. Также экскомандир "Азова" призвал спецслужбы заняться блогерами, срывающими мобилизацию.