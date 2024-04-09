Ексочільник Рівненського ТЦК прокоментував скандальне відео із кадрами своїх інтимних стосунків

Олександр Ярмошевич. Фото: novynarnia.com

Ексочільник Рівненського ТЦК Олександр Ярмошевич прокоментував скандальне відео, на якому цілувався із жінками. Військовий заявив, що обіймаючи посаду, керувався військовою честю та законом.

Про це він написав у пості в Facebook 6 квітня.

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Скриншот поста Олександра Ярмошевича

"Хабарів не брав, уклоністів не ховав і не покривав! Незаконних премій не виписував! Але це чомусь стало не важливо, як тільки інформаційні помийки злили у мережу відео... І нікому не цікава стало моя професійна діяльність. Всі обговорюють мою "аморальну" поведінку", — зазначив Ярмошевич.

Також військовослужбовець підтвердив, що написав рапорт та служитиме в бойовій частині.

"Я написав рапорт і переводжусь до бойової частини. Сподіваюсь, що там мене полишать у спокої маніпулятивні ЗМІ, і я з честю і гідністю буду нищити ворога!" — йдеться в його повідомленні.

Що відомо про скандал через відео інтимного характеру за участю голови ТЦК

Наприкінці березня в соцмережах поширили відео за участю начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області Олександра Ярмошевича. На цих кадрах зафільмовано, як військовослужбовець цілується із жінками.

Нагадаємо, на початку квітня стало відомо, що Олександр Ярмошевич придбав AUDI Q7 за пів мільйона гривень.

Також 1 квітня в Оперативному командуванні "Захід" повідомили, що Ярмошевич написав рапорт на звільнення. Тепер він служитиме в одній із бойових частин.