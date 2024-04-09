Экс-глава Ровенского ТЦК прокомментировал скандальное видео с кадрами своих интимных отношений

Александр Ярмошевич. Фото: novynarnia.com

Экс-глава Ровенского ТЦК Александр Ярмошевич прокомментировал скандальное видео, на котором целовался с женщинами. Военный заявил, что занимая должность, руководствовался военной честью и законом.

Об этом он написал в посте в Facebook 6 апреля.

Читайте также:

Скриншот поста Александра Ярмошевича

"Взяток не брал, уклонистов не прятал и не покрывал! Незаконных премий не выписывал! Но это почему-то стало не важно, как только информационные помойки слили в сеть видео... И никому не интересна стала моя профессиональная деятельность. Все обсуждают мое "аморальное" поведение" , — отметил Ярмошевич.

Также военнослужащий подтвердил, что написал рапорт и будет служить в боевой части.

"Я написал рапорт и перевожусь в боевую часть. Надеюсь, что там меня оставят в покое манипулятивные СМИ, и я с честью и достоинством буду уничтожать врага!" — говорится в его сообщении.

Что известно о скандале из-за видео интимного характера с участием главы ТЦК

В конце марта в соцсетях распространили видео с участием начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ровенской области Александра Ярмошевича. На этих кадрах снято, как военнослужащий целуется с женщинами.

Напомним, в начале апреля стало известно, что Александр Ярмошевич приобрел AUDI Q7 за полмиллиона гривен.

Также 1 апреля в Оперативном командовании "Запад" сообщили, что Ярмошевич написал рапорт на увольнение. Теперь он будет служить в одной из боевых частей.