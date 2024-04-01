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У Рівному працівник ТЦК, який цілувався з жінками, придбав позашляховик за пів мільйона гривень

1 квітня 2024 16:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Рівному працівник ТЦК, який цілувався з жінками, придбав позашляховик за пів мільйона гривень
Працівник ТЦК цілує співробітницю. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Працівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки із Рівного, який на відео цілувався у кабінеті з жінками, придбав позашляховик AUDI Q7 за пів мільйона гривень. Середня ринкова ціна такого автомобіля в Україні стартує від 20 тисяч доларів.

Про це повідомив Telegram-канал "Криоген" у понеділок, 1 квітня.

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Купив позашляховик під час війни

Варто зазначити, що зарплата працівника ТЦК за рік склала трохи більше ніж 400 тисяч грн.

Крім того, його дружина Валентина заробила більше ніж чоловік, а саме понад 800 тисяч гривень.

Також повідомляється, що 14 квітня 2022 року керівник ТЦК та СП у Рівному Олександр Ярмошевич купив RENAULT LAGUNA 2.0 2008 року за 30 тисяч гривень.

Нагадаємо, після скандального відео у мережі за участю начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області почали службову перевірку. До розслідування залучили правоохоронні органи.

Також народний депутат Верховної Ради та представник Комітету з аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук, коментуючи скандал з начальником одного з рівненських ТЦК та СП, заявив, що його мало цікавить чуже інтимне життя. Інше питання — це наявність прихованої камери у кабінеті військкома та злиття самого ролику в мережу.

війна
скандал
Україна
мобілізація
ТЦК та СП

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