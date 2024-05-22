Експерт пояснив вплив мобілізації на економіку, але вказав на нюанс

Перевірка документів. Фото: today.ua

Інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса пояснив, як новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, вплине на економіку. Він зазначив, що бізнес в Україні відчує брак робочої сили, проте альтернативи мобілізації немає.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Допис Сергія Фурси у Facebook. Фото: скриншот

Допис Сергія Фурси у Facebook. Фото: скриншот

Мобілізація охопить 2-3% робочої сили в Україні

"Проблема депопуляції і браку робочої сили була актуальна навіть до повномасштабного вторгнення. Вона значно посилилася під час війни. І звісно буде проблемою після. Тому вже зараз варто розробляти стратегію по залученню мігрантів. Але ключове питання — який варіант може запропонувати бізнес?" — зауважив економіст.

Фурса зазначив, що зараз в Україні на ринку праці, за оцінками, приблизно є 13-14 млн людей. А держава має мобілізувати цього року від сили 300 тисяч людей.

"Якщо ми візьмемо до рук калькулятор, то побачимо, що це складає 2-3% від наявної робочої сили. Так, це при наявності на ринку браку робочої сили вже сьогодні. Але, все одно, чи можна драматично заламувати руки і казати, що точно не буде кому працювати в економіці, при випаданні 2-3% рробочої сили? Навряд чи", — пояснив експерт.

Сергій Фурса каже, що за оцінками, мобілізація вдарить по економіці і призведе до зменшення приросту ВВП цього року. Замість зростання, наприклад, у 4,5% ми отримаємо зростання у 4%.

Нагадаємо, що в Україні змінилися правила проведення мобілізації з 18 травня поточного року. Відповідно до нововведень, повноваження вручати повістки військовозобовʼязаним чоловікам отримали й голови ОСББ.

Ми писали, що чоловіки, які мають бронь теж повинні підтвердити свої військово-облікові дані так само, як і всі інші. Документи про бронювання треба взяти з собою до ТЦК.

Також ми повідомляли, що в Україні новий закон про мобілізацію гарантує низку пільг для дружин мобілізованих військовослужбовців. Зокрема, отримають переваги у зобов'язаннях перед банками.