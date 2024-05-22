Експерт пояснив вплив мобілізації на економіку, але вказав на нюанс
Інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса пояснив, як новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, вплине на економіку. Він зазначив, що бізнес в Україні відчує брак робочої сили, проте альтернативи мобілізації немає.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Мобілізація охопить 2-3% робочої сили в Україні
"Проблема депопуляції і браку робочої сили була актуальна навіть до повномасштабного вторгнення. Вона значно посилилася під час війни. І звісно буде проблемою після. Тому вже зараз варто розробляти стратегію по залученню мігрантів. Але ключове питання — який варіант може запропонувати бізнес?" — зауважив економіст.
Фурса зазначив, що зараз в Україні на ринку праці, за оцінками, приблизно є 13-14 млн людей. А держава має мобілізувати цього року від сили 300 тисяч людей.
"Якщо ми візьмемо до рук калькулятор, то побачимо, що це складає 2-3% від наявної робочої сили. Так, це при наявності на ринку браку робочої сили вже сьогодні. Але, все одно, чи можна драматично заламувати руки і казати, що точно не буде кому працювати в економіці, при випаданні 2-3% рробочої сили? Навряд чи", — пояснив експерт.
Сергій Фурса каже, що за оцінками, мобілізація вдарить по економіці і призведе до зменшення приросту ВВП цього року. Замість зростання, наприклад, у 4,5% ми отримаємо зростання у 4%.
Нагадаємо, що в Україні змінилися правила проведення мобілізації з 18 травня поточного року. Відповідно до нововведень, повноваження вручати повістки військовозобовʼязаним чоловікам отримали й голови ОСББ.
Ми писали, що чоловіки, які мають бронь теж повинні підтвердити свої військово-облікові дані так само, як і всі інші. Документи про бронювання треба взяти з собою до ТЦК.
Також ми повідомляли, що в Україні новий закон про мобілізацію гарантує низку пільг для дружин мобілізованих військовослужбовців. Зокрема, отримають переваги у зобов'язаннях перед банками.
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