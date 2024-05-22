Мобілізація в Україні — як має відбуватися процес вручення повісток головами ОСББ

Збори жителів багатоповерхівки в Івано-Франківську. Фото: galka.if.ua

В Україні змінилися правила проведення мобілізації з 18 травня поточного року. Відповідно до нововведень, повноваження вручати повістки військовозобовʼязаним чоловікам отримали голови ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку).

Як має відбуватися процес вручення повісток головами ОСББ, розповідаємо далі в матеріалі.

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Так, варто зауважити, що відповідні зміни передбачені Постановою Кабінету міністрів України № 560 від 16 травня 2024 року "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

Вручення повістки військовозобов'язаному. Фото: google.com

Важливо, що повістку військовозобов'язаний чоловік може отримати виключно від голови правління ОСББ будинку, де живе військовозобов'язаний. Голова ОСББ вручає повістку за місцем проживання або прописки військовозобовʼязаної особи.

Повістки для оповіщення видаються уповноваженим їх вручати під підпис у журналі реєстрації повісток. Громадянин має перевірити документ на помилки. Якщо він заповнений вірно, відмовитись військовозобов'язаний не має право.

Водночас вручення повістки головою ОСББ представники ТЦК або поліції можуть фіксувати на фото або відео.

Для організації роботи груп оповіщення керівник районного (міського) ТЦК не пізніше ніж за день до проведення таких заходів видає наказ, в якому визначаються:

старші групи оповіщення з-поміж представників ТЦК;

маршрути оповіщення (місця, де здійснюватиметься оповіщення, із зазначенням адрес будинків, громадських місць, громадських будівель та споруд, назв вулиць або площ);

час та строки проведення оповіщення;

порядок залучення керівників установ (організацій) або фізичних осіб-підприємців, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками, голів управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку до груп оповіщення, де старшими визначений представник районного (міського) ТЦК, представників структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, підприємств, установ, організацій, територіальних органів (підрозділів) поліції.

Після завершення заходів оповіщення представник звітує про кількість виписаних та вручених повісток.

Раніше ми писали, що в Україні повістки почнуть розсилати поштою.

Нагадаємо, ми повідомляли, що керівники підприємств будуть видавати повістки та забезпечувати прибуття працівників до ТЦК.

Також ми інформували, чи мають право ТЦК та поліція затримувати людей на вулицях.