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Эксперт объяснил влияние мобилизации на экономику, но указал на нюанс

22 мая 2024 13:51
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Эксперт объяснил влияние мобилизации на экономику, но указал на нюанс
Проверка документов. Фото: today.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса объяснил, как вступивший в силу 18 мая новый закон о мобилизации повлияет на экономику. Он отметил, что бизнес в Украине ощутит нехватку рабочей силы, однако альтернативы мобилизации нет.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

 

скрин Фурса
Пост Сергея Фурсы в Facebook. Фото: скриншот
скрин Фурса
Пост Сергея Фурсы в Facebook. Фото: скриншот

Мобилизация охватит 2-3% рабочей силы в Украине

"Проблема депопуляции и нехватки рабочей силы была актуальна даже до полномасштабного вторжения. Она значительно усилилась во время войны. И, конечно, будет проблемой после. Поэтому уже сейчас стоит разрабатывать стратегию по привлечению мигрантов. Но ключевой вопрос — какой вариант может предложить бизнес?" — заметил экономист.

Фурса отметил, что сейчас в Украине на рынке труда, по оценкам, примерно 13-14 млн человек. А государство должно мобилизовать в этом году от силы 300 тысяч человек.

"Если мы возьмем в руки калькулятор, то увидим, что это составляет 2-3% от имеющейся рабочей силы. Да, это при наличии на рынке нехватки рабочей силы уже сегодня. Но, все равно, можно ли драматически заламывать руки и говорить, что точно некому будет работать в экономике, при выпадении 2-3% рабочей силы? Вряд ли", — пояснил эксперт.

Сергей Фурса говорит, что, по оценкам, мобилизация ударит по экономике и приведет к уменьшению прироста ВВП в этом году. Вместо роста, например, в 4,5%, мы получим рост в 4%.

Напомним, что в Украине изменились правила мобилизации с 18 мая текущего года. Согласно нововведениям, полномочия вручать повестки военнообязанным мужчинам получили и главы ОСМД.

Мы писали, что мужчины, имеющие бронь, тоже должны подтвердить свои военно-учетные данные так же, как и все остальные. Документы о бронировании следует взять с собой в ТЦК.

Также мы сообщали, что в Украине новый закон о мобилизации гарантирует ряд льгот для жен мобилизованных военнослужащих. В частности, получат преимущества в обязательствах перед банками.

закон
работа
военный призыв
военные
экономика
бизнес
мобилизация
финансы
война в Украине

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