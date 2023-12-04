Експерти пояснили, хто може демобілізуватися під час воєнного стану

Українські військові. Фото: Командування об'єднаних сил

В Україні під час воєнного стану звільнення військовослужбовців за власним бажанням не передбачається. Питання демобілізації або надання права на звільнення зі служби перебуває на стадії обговорення, але військово-політичне керівництво виявилося не готове приймати відповідні закони.

Хто має право на демобілізацію розповіли в NV.

Читайте також:

Скільки триває військова служба

В Україні термін служби для різних категорій військовослужбовців відрізняється в мирний час та під час воєнного стану. Рядові, сержанти, старшини, молодші, старші та вищі офіцери служать різні терміни на військовій службі. Загалом це має такий вигляд:

до 12 місяців ― особи, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра;

до 18 місяців ― солдати і матроси, сержанти і старшини, які проходять строкову військову службу в Збройних силах України та інших військових формуваннях;

контрактники ЗСУ служать до трьох років рядовими, від трьох до п’яти ― сержантами і старшинами;

від 24 до 60 місяців ― громадяни, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу;

5 років ― для військовослужбовців, які закінчили заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти та здобули рівень фахової передвищої військової освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу;

12 ― 60 місяців ― інші громадяни.

Скільки треба служити під час воєнного стану в Україні

Військові строкової служби під час воєнного стану залишаються на військовій службі до:

кінця воєнного стану;

демобілізації;

поки не з’явиться підстава для звільнення відповідно до закону.

З 1 серпня 2023 року військові строкової служби, у яких закінчується строк служби за призовом, можуть добровільно мобілізуватися та перейти у статус військових за мобілізацією із відповідними правами та підпорядкуванням.

Крім того, військові, яких призвали по мобілізації з 24 лютого 2022 року служать до закінчення воєнного стану або оголошення демобілізації. Вони можуть звільнитися у передбачених законом випадках. Для цього їм необхідно мати документи, які підтверджують підстави для звільнення.

Також військові, які служать за контрактом, мають відбути на службі той термін, на який його підписали. У разі закінчення, термін дії контракту автоматично продовжується, і такі військові й далі несуть служу по тому ж контракту до:

кінця воєнного стану;

демобілізації;

поки не з’явиться підстава для звільнення відповідно до закону.

Раніше ми писали, хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми повідомляли, які документи потрібні військовозобов'язаним чоловікам, щоб отримати відстрочку від мобілізації.