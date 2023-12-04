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Эксперты объяснили, кто может демобилизоваться во время военного положения

4 декабря 2023 22:56
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Эксперты объяснили, кто может демобилизоваться во время военного положения
Украинские военные. Фото: Командование объединенных сил
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине во время военного положения увольнение военнослужащих по собственному желанию не предусматривается. Вопрос демобилизации или предоставление права на увольнение со службы находится в стадии обсуждения, но военно-политическое руководство оказалось не готово принимать соответствующие законы.

Кто имеет право на демобилизацию рассказали в NV.

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Сколько длится военная служба

В Украине срок службы для разных категорий военнослужащих отличается в мирное время и во время военного положения. Рядовые, сержанты, старшины, младшие, старшие и высшие офицеры служат разные сроки на военной службе. В общем это выглядит следующим образом:

  • до 12 месяцев — лица, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра;
  • до 18 месяцев — солдаты и матросы, сержанты и старшины, проходящие срочную военную службу в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях;
  • контрактники ВСУ служат до трех лет рядовыми, от трех до пяти — сержантами и старшинами;
  • от 24 до 60 месяцев — граждане, которым первичное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса;
  • 5 лет — для военнослужащих, окончивших учреждения профессионального высшего военного образования, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения заведений высшего образования и получили уровень профессионального высшего военного образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава;
  • 12 ― 60 месяцев ― другие граждане.

Сколько нужно служить во время военного положения в Украине

Военные срочной службы во время военного положения остаются на военной службе до:

  • конца военного положения;
  • демобилизации;
  • пока не появится основание для увольнения в соответствии с законом.

С 1 августа 2023 года военные срочные службы, в которых истекает срок службы по призыву, могут добровольно мобилизоваться и перейти в статус военных по мобилизации с соответствующими правами и подчинением.

Кроме того, военные, призываемые по мобилизации с 24 февраля 2022 года, служат до окончания военного положения или объявления демобилизации. Они могут уволиться в предусмотренных законом случаях. Для этого им необходимо иметь документы, подтверждающие основания для увольнения.

Также военные, служащие по контракту, должны отбыть на службе срок, на который его подписали. В случае истечения срока действия контракта автоматически продлевается, и такие военные и дальше несут служу по тому же контракту до:

  • конца военного положения;
  • демобилизации;
  • пока не появится основание для увольнения в соответствии с законом.

Раньше мы писали, кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы сообщали, какие документы нужны военнообязанным мужчинам, чтобы получить отсрочку от мобилизации.

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