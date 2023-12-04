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Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

4 грудня 2023 19:57
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Дмитро Струк
Редактор
Дві категорії українців позбавили права на відстрочку — кого стосується
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні діють воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період більшість військовозобов'язаних чоловіків підлягають призову на військову службу. Проте, є окремі категорії, які можуть бути заброньовані або мати відстрочення. Нещодавно розглядалась можливість надання відстрочки для двох категорій українців, однак пропозиція була відхилена. 

Таку інформацію підтвердили у Мінекономіки на запит фахівців спільноти розробників DOU (Developers of Ukraine).

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Так, зазначається, що ще у червні 2023 року у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Мінекономіки України може запровадити відстрочку від мобілізації для двох категорій українців — підприємців (ФОП) та гіг-фахівців (фізична особа, яка за гіг-контрактом є підрядником та/або виконавцем). Щобільше, тоді навіть йшлося про деякі напрацювання з цього приводу. 

Однак, у підсумку уряд вирішив відхилити такі пропозиції, заявивши, що наразі бронювати від мобілізації своїх працівників можуть лише підприємства, організації, а також установи. Бронюванню підлягають лише спеціалісти у штаті, тобто офіційно оформлені згідно з КЗпП.

"На сьогодні Міноборони та Генеральним штабом Збройних Сил України не підтримано пропозиції, спрямованої на розширення категорій військовозобов'язаних громадян України для отримання ними відстрочки від призову на військову службу за мобілізацією та на воєнний час шляхом їхнього бронювання", — йдеться у заяві Міністерства економіки.

Раніше ми писали, хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації. 

Нагадаємо, ми повідомляли, які документи потрібні військовозобов'язаним чоловікам, щоб отримати відстрочку від мобілізації. 

Також ми розповідали, чи можуть дати відстрочку від мобілізації при виразці шлунка.

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