Мобілізація в Україні — як записатися в електронну чергу до ТЦК — покрокова інструкція

Запис в електронну чергу до ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

Щоб стати на військовий облік, оновити військово-облікові дані або повідомити ТЦК та СП про зміни, військовозобов'язаним чоловікам необов'язково стояти довгі живі черги. Адже в Україні є можливість зручно та швидко записатися до територіального центру на прийом в електронну чергу.

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Що таке електронна черга, як працює сервіс та як зареєструватися в ТЦК онлайн за допомогою електронної черги, розповідаємо далі в матеріалі.

Електронна черга — що це за сервіс та як працює

Новий сервіс, а саме електронну чергу для військовозобов'язаних, що дозволяє записатися до ТЦК, представили Міністерство оборони України спільно із командуванням Сухопутних військ. В Україні ця послуга доступна в усіх областях з травня 2024 року.

Військовозобов'язані можуть зекономити свій час та уникнути довгих черг, просто зареєструвавшись онлайн на сайті Міністерства оборони.

Такий крок є важливим елементом у процесі диджиталізації державних послуг, що сприяє не тільки зручності для громадян, але й покращенню організації роботи центрів комплектування.

Сервіс має такий вигляд:

Електронна черга на сайті Міноборони. Скриншот з q.mod.gov.ua

Як записатись онлайн до ТЦК

Щоб записатися в електронну чергу, військовозобов'язаній особі необхідно виконати кілька простих кроків:

Зайти на сайт Міністерства оборони України та знайти розділ для запису в електронну чергу (посилання ми залишили у статті зверху). Обрати ТЦК та СП, де ви стоїте на обліку. Ввести свої персональні дані: повне ім’я, номер телефону та електронну адресу. Підтвердити внесені дані.

Після цих дій на телефон має прийти SMS-повідомлення з точною датою та часом запису на прийом. У зазначений час потрібно прийти до обраного ТЦК та СП.

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