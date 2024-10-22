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Електронна черга до ТЦК — що це, як працює та що треба, щоб записатися онлайн

22 жовтня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні — як записатися в електронну чергу до ТЦК — покрокова інструкція
Запис в електронну чергу до ТЦК. Колаж: Новини.LIVE
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Щоб стати на військовий облік, оновити військово-облікові дані або повідомити ТЦК та СП про зміни, військовозобов'язаним чоловікам необов'язково стояти довгі живі черги. Адже в Україні є можливість зручно та швидко записатися до територіального центру на прийом в електронну чергу. 

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Що таке електронна черга, як працює сервіс та як зареєструватися в ТЦК онлайн за допомогою електронної черги, розповідаємо далі в матеріалі. 

Електронна черга — що це за сервіс та як працює 

Новий сервіс, а саме електронну чергу для військовозобов'язаних, що дозволяє записатися до ТЦК, представили Міністерство оборони України спільно із командуванням Сухопутних військ. В Україні ця послуга доступна в усіх областях з травня 2024 року. 

Військовозобов'язані можуть зекономити свій час та уникнути довгих черг, просто зареєструвавшись онлайн на сайті Міністерства оборони.

Такий крок є важливим елементом у процесі диджиталізації державних послуг, що сприяє не тільки зручності для громадян, але й покращенню організації роботи центрів комплектування.

Сервіс має такий вигляд: 

 

Електронна черга — що це за сервіс та як працює
Електронна черга на сайті Міноборони. Скриншот з q.mod.gov.ua

Як записатись онлайн до ТЦК

Щоб записатися в електронну чергу, військовозобов'язаній особі необхідно виконати кілька простих кроків:

  1. Зайти на сайт Міністерства оборони України та знайти розділ для запису в електронну чергу (посилання ми залишили у статті зверху).
  2. Обрати ТЦК та СП, де ви стоїте на обліку.
  3. Ввести свої персональні дані: повне ім’я, номер телефону та електронну адресу.
  4. Підтвердити внесені дані.

Після цих дій на телефон має прийти SMS-повідомлення з точною датою та часом запису на прийом. У зазначений час потрібно прийти до обраного ТЦК та СП.

Раніше ми повідомляли, що робити чоловікам, якщо дані про відстрочку відсутні в реєстрі "Оберіг".

Нагадаємо, ми писали, що робити громадянам, які, попри бронювання від мобілізації або відстрочку, отримали повістку

Також ми інформували, як правильно реагувати, якщо вас зупинили працівники ТЦК та які дії у жодному разі вчиняти не можна. 

ТЦК та СП військовозобов'язані Міноборони мобілізація електронна черга військовий облік

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08:37 Іноземний уряд хотів профінансувати ремонт мосту Патона — чому не склалося

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08:30 Електронна черга до ТЦК — що це, як працює та що треба, щоб записатися онлайн

08:28 Не лише пільги та субсидії — українцям допоможуть оплатити комуналку

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