Мобилизация в Украине — как записаться в электронную очередь в ТЦК — пошаговая инструкция

Запись в электронную очередь в ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

Чтобы стать на военный учет, обновить военно-учетные данные или сообщить ТЦК и СП об изменениях военнообязанным мужчинам необязательно стоять длинные живые очереди. Ведь в Украине есть возможность удобно и быстро записаться в территориальный центр на прием в электронную очередь.

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Что такое электронная очередь, как работает сервис и как зарегистрироваться в ТЦК онлайн посредством электронной очереди, рассказываем далее в материале.

Электронная очередь — что это за сервис и как работает

Новый сервис, а именно электронную очередь для военнообязанных, разрешающую записаться в ТЦК, представили Министерство обороны Украины совместно с командованием Сухопутных войск. В Украине эта услуга доступна во всех областях с мая 2024 года.

Военнообязанные могут сэкономить свое время и избежать длинных очередей, просто зарегистрировавшись онлайн на сайте Министерства обороны.

Такой шаг является важным элементом в процессе диджитализации государственных услуг, что способствует не только удобству граждан, но и улучшению организации работы центров комплектования.

Сервис выглядит так:

Электронная очередь на сайте Минобороны. Скриншот из q.mod.gov.ua

Как записаться онлайн в ТЦК

Чтобы записаться в электронную очередь, военнообязанному лицу необходимо выполнить несколько простых шагов:

Зайти на сайт Министерства обороны Украины и найти раздел для записи в электронную очередь (ссылку мы оставили выше в статье). Выбрать ТЦК и СП, где вы стоите на учете. Введите свои персональные данные: полное имя, номер телефона и электронный адрес. Подтвердите внесенные данные.

После этих действий на телефон должно прийти SMS-сообщение с точной датой и временем записи на прием. В указанное время нужно прийти в выбранное ТЦК и СП.

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