Мобилизация в Украине — как записаться в электронную очередь в ТЦК — пошаговая инструкция

Электронная очередь в ТЦК — что это, как работает и как записаться онлайн
Чтобы стать на военный учет, обновить военно-учетные данные или сообщить ТЦК и СП об изменениях военнообязанным мужчинам необязательно стоять длинные живые очереди. Ведь в Украине есть возможность удобно и быстро записаться в территориальный центр на прием в электронную очередь.
Что такое электронная очередь, как работает сервис и как зарегистрироваться в ТЦК онлайн посредством электронной очереди, рассказываем далее в материале.
Электронная очередь — что это за сервис и как работает
Новый сервис, а именно электронную очередь для военнообязанных, разрешающую записаться в ТЦК, представили Министерство обороны Украины совместно с командованием Сухопутных войск. В Украине эта услуга доступна во всех областях с мая 2024 года.
Военнообязанные могут сэкономить свое время и избежать длинных очередей, просто зарегистрировавшись онлайн на сайте Министерства обороны.
Такой шаг является важным элементом в процессе диджитализации государственных услуг, что способствует не только удобству граждан, но и улучшению организации работы центров комплектования.
Сервис выглядит так:
Как записаться онлайн в ТЦК
Чтобы записаться в электронную очередь, военнообязанному лицу необходимо выполнить несколько простых шагов:
- Зайти на сайт Министерства обороны Украины и найти раздел для записи в электронную очередь (ссылку мы оставили выше в статье).
- Выбрать ТЦК и СП, где вы стоите на учете.
- Введите свои персональные данные: полное имя, номер телефона и электронный адрес.
- Подтвердите внесенные данные.
После этих действий на телефон должно прийти SMS-сообщение с точной датой и временем записи на прием. В указанное время нужно прийти в выбранное ТЦК и СП.
Ранее мы сообщали, что делать мужчинам, если данные об отсрочке отсутствуют в реестре "Оберіг".
Напомним, мы писали, что делать гражданам, которые, несмотря на бронирование от мобилизации или отсрочку, получили повестку.
Также мы информировали, как правильно реагировать, если вас остановили работники ТЦК и какие действия ни в коем случае совершать нельзя.
Читайте Новини.LIVE!