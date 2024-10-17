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Що у жодному разі не можна робити, якщо вас зупинили ТЦК — поради юриста

17 жовтня 2024 21:47
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — як правильно діяти, якщо вас зупинили ТЦК
Співробітники ТЦК розмовляють з військовозобов'язаним. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні тривають, адже росія не зупиняє свою агресію щодо нашої країни. Працівники ТЦК разом з поліцією продовжують перевіряти військово-облікові документи у військовозобов'язаних чоловіків на вулиці та за необхідності вручати повістки. 

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Адвокат Дмитро Франчук у коментарі РБК-Україна дав поради, як правильно реагувати, якщо вас зупинили працівники ТЦК та які дії у жодному разі вчиняти не можна. 

ТЦК зупинили на вулиці — юрист розповів, що не можна робити

Так, за словами правозахисника, не треба уникати спілкування з представниками територіального центру, адже такі дії можуть зіграти проти вас. 

"Намагайтесь не уникати спілкування з представниками ТЦК, це може погіршити ситуацію і призвести до серйозних юридичних наслідків", — радить Франчук.

Також не можна провокувати працівників ТЦК на конфлікти або піддаватися на провокації, якщо такі присутні. Будь-яка агресивна поведінка чи спротив можуть бути використані проти вас.

Також юрист рекомендує, у жодному разі не підписувати папери без перевірки — якщо вам вручають повістку, спершу ретельно перевірте всі дані й переконайтесь, що вона заповнена правильно, без помилок та відповідно до закону.

Якщо у вас є сумніви або документ містить явні помилки чи порушення, ви маєте право відмовитися від підпису до з'ясування деталей. 

"Якщо ви не згодні з діями співробітників ТЦК, спокійно викладіть свою позицію. Посилайтеся на конкретні норми закону", — наголошує Дмитро Франчук.

Пам'ятайте, будь-які дії пов'язані з примусом, тиском чи погрозами, є протиправними й можуть бути оскаржені, зокрема в суді або через скаргу до правоохоронних органів. 

"Представники ТЦК не мають права затримувати громадян без відповідних підстав і повноважень. Якщо вас примусово утримують, це може бути порушенням прав", — каже юрист.

 

ТЦК зупинили на вулиці — юрист розповів, що не можна робити у жодному разі
Представники ТЦК спілкуються з військовозобов'язаними. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Які закони обов'язково потрібно знати військовозобов'язаним

Знання законів як захищають ваші права, так і дають розуміння, які дії з боку співробітників ТЦК або поліції є правомірними. Таким чином можна уникнути зайвих конфліктів або ж захистити себе.

Основні закони, які має знати кожен військовозобов'язаний громадянин України, наступні: 

  • Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу", зокрема ст. 1, яка передбачає, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України;
  • обов'язки військовозобов'язаної особи, передбачені ч. 1 та 3 ст. 22 вищезгаданого закону;
  • ст. 210 (порушення правил військового обліку) та 210-1 (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП — згідно з нею поліція може здійснити адміністративне затримання та доставити особу до ТЦК та СП.
  • Неправомірне вручення повістки — Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу" передбачає чітку процедуру вручення повісток. Повістка має вручатися особисто або через органи місцевого самоврядування, за місцем роботи чи навчання.
  • Використання сили або погроз — ст. 28 Конституції України гарантує право кожного на повагу до його гідності, а Кримінальний кодекс України (ст. 365) передбачає відповідальність за перевищення влади або службових повноважень, зокрема застосування сили чи погроз під час виконання обов’язків.
  • Зловживання повноваженнями — згідно з Законом України "Про державну службу" та Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", посадові особи ТЦК зобов’язані діяти виключно в межах своїх повноважень. Стаття 365 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за перевищення повноважень, коли посадові особи використовують своє становище для вчинення неправомірних дій.
  • Перевищення повноважень під час рейдів – стаття 19 Конституції України вказує, що посадові особи можуть діяти виключно в межах своїх повноважень та відповідно до закону. Примус до проходження медичної комісії або інших дій без належної процедури є порушенням Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Раніше ми писали, що робити громадянам, які, попри бронювання від мобілізації або відстрочку, отримали повістку

Нагадаємо, ми повідомляли, що робити чоловікам, якщо дані про відстрочку відсутні в реєстрі "Оберіг".

Також ми інформували, що загрожує українцям, які не сплатили штраф від ТЦК.

ТЦК та СП військовозобов'язані мобілізація закон документи

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