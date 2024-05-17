Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров аргументував, чому IT-працівників потрібно обов'язково бронювати від мобілізації. Він наголосив, що вони повинні продовжувати наповнювати бюджет нашої країни.

Про це Михайло Федоров повідомив у Telegram у п'ятницю, 17 травня.

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Бронювання від мобілізації IT-працівників

За словами Федорова, в Україні 700 тисяч заброньованих людей, і тільки 4 тисячі — з ІТ-компаній.

"Частка ІТ у ВВП країни майже 5%. Торік від сфери до держбюджету надійшло 20,8 млрд гривень податків. Це на 3,1 млрд гривень більше, ніж у 2022 році. Один ІТ-спеціаліст, який працює, створює та зберігає майже три робочі місця в економіці", — розповів він.

Очільник Мінцифри зазначив, що всього у сфері IT працює понад 300 тисяч співробітників, а з них заброньовано тільки 1,5%.

Федоров розповів, що компанії, які подаються на бронювання, згідно з постановою Кабміну, отримали статус критично важливих для економіки, бо відповідають мінімум трьом з критеріїв:

середня зарплата на підприємстві не менша, ніж середня зарплата по регіону за IV квартал 2021 року;

відсутність заборгованості з ЄСВ;

понад 1,5 млн євро податків, сплачених до державного та місцевого бюджету протягом року, крім митних платежів;

понад 32 млн євро надходжень за останній рік, не враховуючи кредити та позики;

статус резидента Дія.City;

важливість для національної економіки — так званий галузевий критерій. Для ІТ-компаній це: належність до IT-індустрії та розмір середньої зарплати працівників за останній квартал — не менше, ніж еквівалент 1200 євро за курсом НБУ та середньооблікова кількість працівників за останній квартал — не менше дев'яти осіб.

За наказом подано до бронювання всього 54 IT-спеціалісти.

"Це не курʼєри чи ігорка, це спеціалісти топрівня: архітектори, розробники, девопси. Саме інженери — основа Дія.City і саме інженери — наш стратегічний ресурс", — наголосив Федоров.

ТОВ "КОРТ" — шестеро осіб;

ТОВ "Віза Україна" — 15 осіб;

ТОВ "Гловоапп Україна" — 11 осіб;

Дочірнє підприємство "ССМ" — шестеро осіб;

ТОВ "Агрі Чейн" — одна особа;

ТОВ "ФАВБЕТ ТЕК" — 15 осіб.

За словами Федорова, лише "Віза" за минулий рік заплатила 146 млн гривень податків.

Він наголосив, що до Дія.City входять не лише ІТ-компанії, а й розробники defense-tech. У просторі близько 150 резидентів, які розробляють оборонні інновації. Федоров наголосив, що це основа української обороноздатності та економіки.

"Має значення кожен бізнес, який зберігає робочі місця й допомагає забезпечувати нормальність життя. Дякую всім, хто захищає нас на полі бою, хто працює на економіку, хто створює робочі місця та наповнює бюджет", — додав він.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 травня Кабінет Міністрів України забронював від мобілізації букмекерські компанії, рекламні агенції та компанії з власниками зі Сполучених Штатів Америки. До списку увійшли, зокрема, Glovo, "Фавбет" та Visa.

Згодом міністерка економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання від мобілізації працівників цих компаній. Вона зазначила, що це сталося через суспільний резонанс.