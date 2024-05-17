Бронювання від мобілізації для IT-працівників — яка позиція Uklon

Таксі Uklon. Фото: Depositphotos

Українська компанія з надання послуг таксі Uklon висловилася про бронювання від мобілізації IT-працівників. Вона підтримала Міністерство цифрової трансформації та Міністерство економіки.

Про це компанія Uklon заявила в соцмережі Instagram у п'ятницю, 17 травня.

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Позиція Uklon щодо бронювання від мобілізації

У компанії заявили, що частка ІТ-послуг у структурі всього експорту послуг у березні 2024 склала 39,2%. Там наголосили, що це величезний сектор, який підтримує економіку країни під час війни.

"Окрім цього ми також створюємо робочі місця, регулярно допомагаємо ЗСУ донатами і волонтеримо. Тобто активно інвестуємо в майбутнє країни. І для нашого бізнесу критично важливо мати частину своїх співробітників з core-команди заброньованими, щоб ефективно підтримувати стабільну роботу цифрових платформ", — йдеться у повідомленні.

Uklon заявляє, що бронювання компаній, яке нещодавно було висвітлено в публічному просторі, було здійснено відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Компанія вважає, що:

діючий порядок бронювання є вкрай необхідний для індустрії і компаній-резидентів Дія.City;

необхідне вдосконалення порядку бронювання і оновлення документів військовозобов'язаних, зокрема диджиталізація, прискорення строків тощо.

"При цьому, якщо є питання щодо доцільності бронювання окремих секторів чи компаній, то це не може ставити під загрозу можливість бронювання для всієї індустрії", — йдеться у повідомленні.

Компанія додала, що це спільна позиція з Diia.City United.

Допис Uklon. Фото: скриншот

Нагадаємо, 16 травня Кабінет Міністрів України забронював від мобілізації букмекерські компанії, рекламні агенції та компанії з власниками зі Сполучених Штатів Америки. До списку увійшли, зокрема, Glovo, "Фавбет" та Visa.

Згодом міністерка економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронювання від мобілізації працівників цих компаній. Вона зазначила, що це сталося через суспільний резонанс.