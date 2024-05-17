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Федоров аргументировал, почему IT-работников нужно обязательно бронировать от мобилизации

17 мая 2024 21:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Федоров аргументировал, почему IT-работников нужно обязательно бронировать от мобилизации
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: t.me/zedigital
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров аргументировал, почему IT-работников нужно обязательно бронировать от мобилизации. Он подчеркнул, что они должны продолжать наполнять бюджет нашей страны.

Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram в пятницу, 17 мая.

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По словам Федорова, в Украине 700 тысяч забронированных людей, и только 4 тысячи из IТ-компаний.

"Доля ІТ в ВВП страны почти 5%. В прошлом году от сферы в госбюджет поступило 20,8 млрд гривен налогов. Это на 3,1 млрд гривен больше, чем в 2022 году. Один IТ-специалист, который работает, создает и сохраняет почти три рабочих места в экономике", — рассказал он.

Глава Минцифры отметил, что всего в сфере IT работает более 300 тысяч сотрудников, а из них забронировано только 1,5%.

Федоров рассказал, что подаваемые на бронирование компании, согласно постановлению Кабмина, получили статус критически важных для экономики, так как соответствуют минимум трем из критериев:

  • средняя зарплата на предприятии не меньше, чем средняя зарплата по региону за IV квартал 2021 года;
  • отсутствие задолженности по ЕСВ;
  • более 1,5 млн евро налогов, уплаченных в государственный и местный бюджет в течение года, кроме таможенных платежей;
  • более 32 млн евро поступлений за последний год, не учитывая кредиты и займы;
  • статус резидента Дія.City;
  • важность для национальной экономики — так называемый отраслевой критерий. Для ІТ-компаний это: принадлежность к IT-индустрии и размер средней зарплаты работников за последний квартал — не менее, чем эквивалент 1200 евро по курсу НБУ и среднеучетное количество работников за последний квартал — не менее девяти человек.

По приказу подано к бронированию всего 54 IT-специалиста.

"Это не курьеры или игорка, это специалисты топ-уровня: архитекторы, разработчики, девопсы. Именно инженеры — основа Дія.City и именно инженеры — наш стратегический ресурс", — подчеркнул Федоров.

  • ООО "КОРТ" — шесть человек;
  • ООО "Виза Украина" — 15 человек;
  • ООО "Гловоапп Украина" — 11 человек;
  • Дочернее предприятие "ССМ" — шесть человек;
  • ООО "Агри Чейн" — один человек;
  • ООО "ФАВБЕТ ТЭК" — 15 человек.

По словам Федорова, только "Виза" за прошлый год заплатила 146 млн гривен налогов.

Он отметил, что в Дія.City входят не только ІТ-компании, но и разработчики defense-tech. В пространстве около 150 резидентов, которые разрабатывают оборонные инновации. Федоров отметил, что это основа украинской обороноспособности и экономики.

"Имеет значение каждый бизнес, который сохраняет рабочие места и помогает обеспечивать нормальность жизни. Спасибо всем, кто защищает нас на поле боя, кто работает на экономику, кто создает рабочие места и наполняет бюджет", — добавил он.

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Пост Федорова. Фото: скриншот
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Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, 16 мая Кабинет министров Украины забронировал от мобилизации букмекерские компании, рекламные агентства и компании с владельцами из Соединенных Штатов Америки. В список вошли, в частности, Glovo, "Фавбет" и Visa.

Впоследствии министр экономики Юлия Свириденко отменила приказ о бронировании от мобилизации работников этих компаний. Она отметила, что это произошло из-за общественного резонанса.

госбюджет
Михаил Федоров
украинцы
Украина
Минцифры
Дия City
экономика
IT
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бронирование

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