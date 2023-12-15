Мобилизация в Украине — кому будут вручать повестки с первого января

Военнообязанные мужчины в военкомате. Фото: УНИАН

В Украине продлен срок действия всеобщей мобилизации и военного положения до 14 февраля 2024 года. Поэтому военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет и дальше будут вручать повестки.

А как рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua, будут вручать повестки также и тем гражданам, которые имеют право на отсрочку.

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Так, по словам правозащитницы, в стране достаточно много военнообязанных мужчин, не соблюдающих правила военного учета, они могут вообще не стоять на военном учете или игнорировать обновление своих данных.

Поэтому возникают такие ситуации, когда граждане и сами не знают, что имеют право на отсрочку. Или если и знают, то официально не получают.

"Честно говоря, большинство мужчин призывного возраста не соблюдают правила военного учета, не возобновляют свои учетные данные в ТЦК и СП, в том числе в случае изменения семейного положения, места жительства, зачисления на обучение или отчисления и т.д.", — сказала она.

Соответственно и сами ТЦК и СП могут не знать, что тот или иной человек имеет отсрочку. Поэтому таким гражданам будет вручаться повестка для уточнения учетных данных, за которой может последовать отправка на прохождение военно-врачебной комиссии. Уже после этого будет рассмотрен вопрос о наличии или отсутствии оснований для отсрочки.

Правовед отметила, что ТЦК и СП должен рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки, если есть основания, после прохождения ВВК и обновления учетных данных.

Военнообязанный должен подать в военкомат все имеющиеся документы, подтверждающие право на отсрочку, и соответствующее заявление. В этом случае мужчина не будет подлежать призыву на службу во время мобилизации, добавила адвокат.

Бекало подчеркнула, что все призывники, военнообязанные и резервисты, независимо от того, подлежат они призыву на службу, должны соблюдать правила военного учета.

Если гражданин не стал на военный учет военнообязанных в 27 лет или сменил местожительство без постановки на военный учет, не проходил ВВК, не обновлял свои учетные данные, то ТЦК могут вручить повестку для обновления учетных данных.

"Для этого он (ТЦК) потребует все имеющиеся документы и данные, касающиеся военного учета. Например, диплом об образовании для определения соответствующей военно-учетной специальности, данные о состоянии здоровья. Далее этого военнообязанного направляют на ВВК", — сказала адвокат.

Ранее мы сообщали, что грозит мужчинам за неявку по повестке и отказ от ВВК.

Напомним, мы писали, кто из украинских мужчин может лишиться отсрочки от мобилизации.

Также мы информировали, что народные депутаты намерены предоставить отсрочку от мобилизации еще одной категории мужчин.