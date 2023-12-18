Повестки в Дії присілать не будут - объяснение Михаила Федорова

Федоров ответил, будут ли через Дію присылать повестки военнообязанным
Вице-премьер и глава Министерства цифровой трансформации Украины, Михаил Федоров, еще раз подтвердил что украинцы не будут получать военные повестки через мобильное приложение "Дія". При этом он указал, что в планах ведомства этот вопрос не значится.
Об этом министр сообщил в интервью 24 Каналу.
Повестки через приложение "Дія"
Когда Федорова спросили о том, окончательно ли принято решение не использовать приложение "Дія" для отправки повесток, или возможно, это решение изменится в будущем, Федоров ясно ответил:
"Через приложение "Дія" повестки отправляться не будут. Мы уже говорили об этом ранее, и я сейчас это подтверждаю. В планах нет введения функции отправки повесток через "Дію". Поэтому такого вопроса сегодня в повестке дня нет".
Напомним, мы писали, кто из украинских мужчин может лишиться отсрочки от мобилизации.
Также мы информировали, что народные депутаты намерены предоставить отсрочку от мобилизации еще одной категории мужчин.
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